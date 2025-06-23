ABD Başkanı Donald Trump, "Petrol fiyatlarını düşürün, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz, yapmayın" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, artan petrol fiyatları hakkında sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Trump, "Petrol fiyatlarını düşürün, düşmanın elini güçlendiriyorsunuz, yapmayın" ifadelerini kullandı.

Aynı paylaşımda ABD Enerji Bakanlığı'na da seslenen Trump, "Sondaj yapın, hem de hemen" dedi.