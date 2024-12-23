Trump, Rusya-Ukrayna Savaşını Bitirecek

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(ANKARA) - ABD Başkanı seçilen Donald Trump, muhafazakarların düzenlediği konferansta, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı çözmeye ilişkin somut adımlar atacağını belirterek, "Başkan Putin benimle mümkün olan en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi. Bunun için beklemek zorundayız ama bu savaşı sona erdirmeliyiz" dedi.

ABD Başkanı seçilen ve 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan Donald Trump, ABD'nin Arizona eyaletinin Phoenix şehrinde muhafazakar gruplardan Turning Point USA tarafından düzenlenen dört günlük AmericaFest konferansında 90 dakika süren bir konuşma yaptı. Konuşmasında, ikinci ABD Başkanlık döneminin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, ABD'deki göçmen sayısını, sınır güvenliğinin yetersizliğini, şirketlerdeki çeşitlilik girişimlerini ve Panama Kanalı'nın vergilendirme sistemini eleştirdi. Trump, ayrıca görevine başlar başlamaz Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşa ilişkin "somut" adımlar atacağının sözünü verdi.

"Başkan olsaydım bu savaş asla yaşanmazdı"

Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmayı çözme konusundaki kararlılığını dile getirdi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini belirterek, "Başkan Putin benimle mümkün olan en kısa sürede görüşmek istediğini söyledi. Bunun için beklemek zorundayız ama bu savaşı sona erdirmeliyiz" dedi.

Ukrayna ve Rusya arasında devam eden savaşı, "korkunç ve benzeri görülmemiş bir insani felaket" olarak nitelendiren Trump, bunun "milyonlarca askerin" ölümüyle sonuçlandığını belirtti. Trump, başkanlığı döneminde Ukrayna'daki çatışmaların ve 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının önlenebileceğini bir kez daha ileri sürerek, "Başkan olsaydım bu savaş asla yaşanmazdı" dedi ve küresel güvenlik manzarasının da çok farklı olacağını dile getirdi.

Trump, Ukrayna'daki çatışmayı göreve geldikten sonra "24 saat" içinde "güç yoluyla barış" olarak adlandırdığı bir stratejiyi uygulayarak çözebileceğini de iddia etti. Ancak bunu nasıl başaracağına dair ayrıntılı bilgi vermedi.

"Başkan olarak ilk günümde, tarihimizdeki en büyük sınır dışı etme operasyonuna başlayacağız"

Trump, ayrıca "ülke sınırlarını kapatma, federal düzenlemeleri sona erdirme, vergileri düşürme, rakiplerini kovuşturma, uyanmayı durdurma ve transseksüel çılgınlığına son verme" sözü verdi. Trump, Amerika'da yeni bir "altın çağın başladığını" vaat ederken, "İşgale son vereceğiz ve 20 Ocak Amerika'da gerçekten kurtuluş günü olacak" dedi.

Trump, konuşmasında, en fazla zamanı göç ve sınır konularına yer verirken, "diğer ülkelerin akıl hastanelerini ve hapishanelerindeki insanları tahliye edip ABD'ye gönderdiği" iddiasını hiçbir kanıta dayandırmadan tekrarladı. ABD'ye yasa dışı yollardan giren insanları göndereceğine dair yemin etti. Trump, "İlk günümde, sınırımızı kapatmak için tarihi bir dizi idari emir imzalayacağım. Aynı gün, Amerikan tarihindeki en büyük sınır dışı etme operasyonuna başlayacağız" dedi.

"Transseksüel çılgınlığına son vereceğiz"

Trump, transseksüel bireylere yönelik sert eleştirilerde bulunarak, "Transseksüel çılgınlığına son vereceğiz" diye konuştu. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarına değinerek, "çocukların sakatlanmasına son vereceğini" söyleyen Trump, "Erkekleri kadın sporlarından uzak tutacağız. Sadece iki cinsiyetin var olması ABD'nin politikası olacaktır: erkekler ve kadınlar" dedi.

"Uyanmayı (Woke akımını) durduracağız"

Trump, ayrıca kamu kurumları ve özel şirketlerdeki çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını da hedef aldı ve ABD'de "liyakat sistemine inandıkları için" bu tür programları yasaklayacağını belirtti. Trump, bu tür girişimlere küfürle atıfta bulunarak "Uyanmayı (Woke akımını) durduracağız" diye söz verdi.

"Panama Kanalı'nın ABD'ye iade edilmesini talep edeceğiz"

Panama Kanalı ile ilgili endişelerini de dile getiren Trump, ABD'nin 1970'lerde ortak kontrol döneminden sonra kanalı Panama kontrolüne geri vermeyi kabul etmesini "aptalca" olarak nitelendirdi. Trump, Panama'yı ABD'li nakliyecilerden "gülünç" ve "son derece adaletsiz" ücretler almakla suçladı ve kendi yönetimi altında bu uygulamalara son verileceği sözünü verdi. Trump, "Ülkemizin bu şekilde soyulmasına derhal son verilecek. Bu duracak" diyerek, "Panama Kanalı'nın ABD'ye iade edilmesini talep edeceğiz" tehdidinde bulundu.

Panama Başkanı Mulino: "Panama Kanalı ve komşu bölgesinin her metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle kalacaktır"

Panama Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın, özellikle ABD gemileri için transit ücretleri azaltılmadığı takdirde Panama Kanalı'nın kontrolünü geri alma yönündeki tehdidini reddetti. Mulino, dün sosyal medya hesabında yayınladığı videoda kanalın Panama'ya ait olduğunu söyledi. Mulino, "Başkan olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve komşu bölgesinin her metrekaresi Panama'ya aittir ve öyle kalacaktır. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı tartışılamaz" açıklamasında bulundu.