Trump, Rusya'ya yaptırım yasasını imzaladı, Çin'e yüzde 100'e varan vergi uygulanabilir - Son Dakika
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Trump, Rusya'ya yaptırım yasasını imzaladı, Çin'e yüzde 100'e varan vergi uygulanabilir

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Trump, Rusya\'ya yaptırım yasasını imzaladı, Çin\'e yüzde 100\'e varan vergi uygulanabilir
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Trump, Rusya ekonomisini hedef alan yaptırım yasasını imzaladı. Yasa, Rus petrolü ve doğal gazı alan Çin ve Hindistan gibi ülkelere yüzde 100'e varan gümrük vergisi uygulama yetkisi veriyor; İran'ın enerji ve silah sektörlerini de kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ekonomisini hedef alan ve Rus petrolü ile doğal gazının başlıca alıcılarını cezalandıracak kapsamlı bir yaptırım tasarısını imzaladı.

Yasaya, 11 Temmuz'daki ölümünden önce Ukrayna'nın Washington'daki en güçlü savunucularından biri olan Senatör Lindsey Graham'ın adı verildi.

Bu hafta başında ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen yasa, Trump'a Rusya'dan petrol ve doğal gaz satın alan en büyük beş ülkeye yüzde 100'e varan gümrük vergileri uygulama konusunda geniş yetkiler veriyor. Bu ülkeler arasında özellikle Çin ve Hindistan öne çıkıyor.

Trump'ın talebiyle yasanın kapsamına İran'ın enerji ve silah sektörleri de dahil edildi.

Resmi adı "2026 Lindsey O Graham Rusya ve İran'a Yaptırım Yasası" olan 48 sayfalık düzenleme, doğal gaz ihtiyacının yüzde 15'inden azını Rusya'dan karşılayan ve bu ülkeye bağımlılığını azaltmak için çalışan ülkelere bazı istisnalar tanıyor.

PUTİN VE 'GÖLGE FİLO' DA YAPTIRIM KAPSAMINDA

Yasa ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus hükümetindeki üst düzey isimlere, bankalara ve diğer finans kuruluşlarına yönelik yaptırımlar içeriyor. Mevcut yaptırımları aşmak amacıyla kullanılan Rusya'nın "gölge filosundaki" tankerler de yaptırımların kapsamına alınıyor.

New York eyaletinden Demokrat Senatör Richard Blumenthal, daha önce bu düzenlemeyi "yakıcı yaptırımlar" olarak nitelendirmiş ve bunların "Putin'in savaş makinesini boğacağını" söylemişti.

RUS PETROLÜNÜN YARISINI ÇİN ALIYOR

Enerji ve Temiz Hava Araştırma Merkezi'nin (CREA) verilerine göre Çin, Aralık 2022 ile Ağustos 2026 arasında Rusya'nın ham petrol ihracatının yüzde 50'sini satın aldı. Çin'i yüzde 37 ile Hindistan izledi.

Aynı dönemde Türkiye ve Avrupa Birliği'nin payı yüzde 5'er oldu. Ancak Rusya'nın AB'ye enerji ihracatı düşüş gösteriyor.

YASAYA ADI VERİLEN SENATÖR TEMMUZDA HAYATINI KAYBETTİ

Senatör Graham, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesiyle başlayan savaş nedeniyle Trump yönetiminin Moskova'yı cezalandırmak için daha fazla adım atmasını uzun süredir talep ediyordu.

Yasa, bu hafta başında Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmesini memnuniyetle karşılayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de desteğini almıştı.

Zelenski, 17 Eylül'de Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD Temsilciler Meclisi'nin Lindsey Graham'ın yaptırım tasarısını kabul etmesinin, Ukrayna'ya balistik füzeler, diğer füzeler ve insansız hava araçlarıyla düzenlenen yeni bir Rus saldırısının yaşandığı geceye denk gelmesi sembolik önem taşıyor" dedi.

71 yaşındaki Graham, Kiev gezisinden döndükten kısa süre sonra, kalp ve damar hastalığının yol açtığı "aort diseksiyonu" nedeniyle 11 Temmuz'da hayatını kaybetti.

Trump o dönemde, "Yapmak için doğduğu işi yaparken hayatını kaybetti" demişti.

Graham, ölümünden önce Kongre'de Ukrayna'nın en güçlü destekçilerinden biri olarak görülüyordu. Bu dönemde Cumhuriyetçiler, ABD'nin yurt dışındaki müdahalelerinin kapsamı ve Ukrayna'ya sağlanan yardımın miktarı konusunda derin bir bölünme yaşıyordu.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC
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