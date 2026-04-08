Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklamaları - Son Dakika
Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklamaları

Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklamaları
08.04.2026 20:46
Trump, İran ile Hürmüz Boğazı için ortak girişim planladıklarını ve askerlerin bölgede kalacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran ile ortak bir girişimi değerlendirdiklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı ile ilgili Amerikan basınına açıklamada bulundu. İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden ücret almasına izin verip vermeyeceğine ilişkin soruya Trump, "Bunu ortak bir girişim olarak yapmayı düşünüyoruz. Bu, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlamanın ve diğerlerinden korumanın bir yolu olacak. Bu, güzel bir şey" yanıtını verdi.

Trump, ABD askerlerinin bölgeden ayrılmayacağını belirterek, barış için görüşmelerin 10 Nisan'da başlamasını beklediğini ve Çin'in de geçici ateşkes sürecinde rol oynadığını bildirdi.

İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesiyle ilgili ise Trump, "İran'da uranyumun zenginleştirilmesi olmayacak" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklamaları - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ülkeyi birbirine bağlayacak Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor 3 ülkeyi birbirine bağlayacak! Tarihi Hicaz Demir Yolu yeniden inşa ediliyor
İranlılar, Trump’ın “Vuracağız“ dediği kritik noktalara akın etti İranlılar, Trump'ın "Vuracağız" dediği kritik noktalara akın etti
İran’dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim İran'dan açıklama: Güvence verin, kabul edelim
Beşiktaş’tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana Beşiktaş'tan yılın ilk sürprizi: Andre Onana
İngiltere, ABD’ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş İngiltere, ABD'ye İngiliz üslerini kullanmasına izin veriyormuş
Husiler: ABD ve İsrail’e karşı her seçeneğe hazırız Husiler: ABD ve İsrail'e karşı her seçeneğe hazırız

20:40
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız, parmağımız tetikte
Netanyahu: Savaşa her an yeniden başlamaya hazırız, parmağımız tetikte
19:50
MGK sonrası 8 maddelik açıklama Uluslararası topluma “İsrail“ çağrısı
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma "İsrail" çağrısı
19:20
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü
18:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
18:54
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 89
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 89
18:18
Burdur’da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
Burdur'da feci kaza: 7 ölü, 3 yaralı
SON DAKİKA: Trump'tan Hürmüz Boğazı Açıklamaları - Son Dakika
