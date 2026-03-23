Trump\'tan Hürmüz Boğazı Açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, " Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik tehdit 'çok iyi' sonuçlanacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına yaptığı açıklamada, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmaması halinde enerji santrallerine saldırılacağı yönünde verdiği ültimatomun 'çok iyi' sonuçlanacağını öne sürdü. Bu durumun, 'İran'ın tamamen yok edilmesine' yol açabileceğini iddia eden Trump, "Yakında göreceksiniz, çok iyi olacak" ifadesini kullandı.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini de eleştirerek, "Bu ülkeler hiçbir şey yapmıyor" diye konuştu.