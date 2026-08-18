Trump\'tan Hürmüz Boğazı\'na ABD İlanı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da Hürmüz Boğazı'nı "Yeni ABD toprağı" olarak gösteren bir harita yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da, "Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğine" ilişkin açıklamasını hatırlatan paylaşımda bulundu. Hürmüz Boğazı'nı, "Yeni ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaşan Turmp'ın görselinde, stratejik su yolunun bulunduğu bölge, ABD bayrağı renkleriyle işaretlendi.

Trump, 14 Ağustos'ta New York'ta yaptığı konuşmada, Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan etme fikrini gündeme getirmiş, ABD'nin bölgede uyguladığı deniz ablukası nedeniyle boğaz üzerinde fiili kontrol sağladığını savunmuştu. Trump, dün de Oval Ofis'te gazetecilere Hürmüz Boğazı için, "Bence harika bir fikir. Orayı ABD toprağı ilan etme fikri ilgimi çekiyor" ifadelerin kullanmıştı.

İRAN: HÜRMÜZ KAPALI KALACAK

Trump'ın paylaşımından saatler önce, İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Muhammed Bakır Kalibaf, parlamentoda yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin haziranda imzalanan geçici anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirene kadar kapalı kalacağını söyledi.

Kalibaf, bu şartlar arasında İran limanlarına yönelik ABD ablukasının ve petrol yaptırımlarının kaldırılması, dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması ve askeri operasyonların sona erdirilmesini sıraladı.

ABD ile İran arasında 17 Haziran'da imzalanan geçici mutabakat, Hürmüz'den güvenli geçişin yeniden sağlanmasını ve tarafların 60 gün içinde daha kapsamlı bir anlaşmaya ulaşmasını öngörüyordu. Ancak Trump, dün Oval Ofis'te yaptığı açıklamada, İran'la geçici mutabakatın uzatılıp uzatılmayacağı sorusuna "Hayır" yanıtını verdi. Trump, "Benim gerekli olduğunu düşündüğüm türden bir anlaşmayı yapmayacaklar" dedi.