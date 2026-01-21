Trump\'tan inanılmaz sözler: Ülke bile değiller, insanların hepsi düşük IQ\'ya sahip

ABD Başkanı Donald Trump, Somali ve Somalililer hakkında kullandığı ifadelerle tepki çekti. Trump, ikinci başkanlık döneminin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray'da ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Trump, "Bence Minnesota'nın bu kadar çok işin içinde olması ve bunu insanlarıma sürekli söylemem uygun, ama onlar başka işlerle çok meşgul oldukları için gerektiği gibi dile getirmiyorlar. Katilleri, uyuşturucu satıcılarını ve birçok kötü insanı yakalıyorlar." dedi.

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis'te ICE polisinin kadını vurmasını "trajedi" olarak nitelendiren Trump, Minnesota'da yetkililerin 10 bin "suçluyu" gözaltına aldığını kaydederek eyalette 19 milyar dolarlık yolsuzluk olduğunu iddia etti ve bu paranın "büyük ölçüde" Somalililere verildiğini savundu.

"SOMALİLİLERİN IQ SEVİYELERİ DÜŞÜK"

Sözlerinin devamında Somalililerle ilgili genelleyici ve aşağılayıcı ifadeler kullanarak, "Somali ülke bile değil. Ülkeye benzeyen hiçbir şeyleri yok. IQ seviyesi düşük insanlar ama buraya gelip zengin oluyorlar. Hiç paraları olmamışken Mercedes alıyorlar." dedi. Bu sözler, sosyal medyada kısa sürede yayılırken yoğun eleştiri aldı.