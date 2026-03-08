Trump\'tan Irak\'taki İranlı Gruplara Uyarı

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'da savaşı daha karmaşık hale getirmemek için Irak'taki İranlı silahlı grupların savaşa girmesini istemiyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'ya giderken uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. İran'a yönelik saldırılarda "Kürtlerin savaşa dahil olup olmayacağı" sorusuna Trump, "Kürtlerle dostuz ancak savaşı zaten olduğundan daha karmaşık hale getirmek istemiyoruz. Kürtlerin oraya girmesini istemediğime karar verdim" yanıtını verdi.

Trump, "İran'a yönelik saldırılar bittikten sonra İran haritasının aynı kalacağını düşünüyor musunuz?" sorusunu ise "Bunu söyleyemem ama muhtemelen hayır" diye yanıtladı.

İran'ın, Orta Doğu devletlerine saldırdığı için özür dilediğini söyleyen Trump, "Bunu yaptıklarını görünce çok şaşırdım ama bunu bizim ve gerçekten dostumuz olan Orta Doğu devletleri için bir zafer olarak kaydedebiliriz" ifadelerini kullandı.

Trump, İran'ın artık komşu ülkelere saldırmayacağını düşündüğünü belirterek, "Özür dilediler ve neler olacağını göreceğiz ama bu büyük bir kayıp. Bu tam bir teslimiyet" diye konuştu.

TRUMP'TAN KARA HAREKATI AÇIKLAMASI

Bir gazetecinin 'kara harekatı' konusundaki sorusuna Trump, "Bu konuda konuşmak bile istemiyorum. Bence bu uygun bir soru değil ve cevaplamayacağım. Bunun için çok iyi bir sebep olması gerekir. Eğer bunu yaparsak, o kadar büyük kayıplar verirler ki, karada savaşamazlar" yanıtını verdi.

Trump, İran'ın bir sonraki liderinin seçimine katılmak isteyip istemediği sorusunu ise "Evet. Bunu yapmak için her beş veya on yılda bir geri gelmek istemiyoruz. Onları savaşa sürüklemeyen bir başkan seçmek istiyoruz" diye yanıtladı.

ABD'nin saldırıların ilk günü İran'daki bir kız ilkokulunu bombalayıp bombalamadığı sorusuna da Trump, "Bunun İran tarafından yapıldığını düşünüyoruz, mühimmatları çok isabetsiz" cevabını verdi.