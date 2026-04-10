Trump'tan İran'a Hürmüz Boğazı Uyarısı - Son Dakika
10.04.2026 08:29
Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan tanker geçişine izin vermediğini belirterek eleştiride bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini belirterek, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Hürmüz Boğazı konusunda açıklamada bulundu. Trump, "İran, petrolün Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme konusunda çok yetersiz, hatta bazılarının deyişiyle onursuz bir tutum sergiliyor. Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı" ifadelerini kullandı.

Trump, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamasında ise İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlerden ücret aldığına yönelik haberler olduğunu söyleyerek, "Öyle olmasa iyi olur; ancak eğer ücret alıyorlarsa hemen buna son verseler iyi olur" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

