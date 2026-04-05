Trump\'tan İran\'a Sert Mesaj

05.04.2026 18:01
Trump, İran ile müzakerelerde anlaşma sağlanmazsa altyapıyı hedef alacaklarını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde hızlıca anlaşma sağlanamaması durumunda ülkedeki altyapıyı hedef alıp petrolü ele geçirecekleri tehdidinde bulundu.

Bir Amerikan haber kanalı muhabirine telefonla açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere dair detayları paylaştı. Tahran yönetiminin hızlı bir şekilde 'iyi niyetli bir anlaşma' yapmaması halinde sert adımlar atacaklarını belirten Trump, "Eğer hızlıca bir anlaşmaya varmazlarsa her şeyi havaya uçurmayı ve petrolü ele geçirmeyi düşünüyorum. Ülkenin dört bir yanındaki köprülerin ve enerji santrallerinin yerle bir edildiğini göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

İran adına müzakere yürüten yetkililere görüşmelere devam edebilmeleri için şu an bir dokunulmazlık tanındığını belirten Trump, müzakerelerin aktif olarak sürdüğünü ve yarına kadar bir anlaşmaya varılma ihtimalinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Görüşmede İran içindeki toplumsal olaylara da değinen Trump, İran rejiminin yılın başlarında sokaklara dökülen 45 bin sivili katlettiğini öne sürdü. ABD'nin İranlı protestoculara silah gönderdiğini açıklayan Trump, "Onlara çok fazla silah gönderdik. Silahları Kürtler üzerinden yolladık ancak Kürtlerin bu silahları kendilerine sakladığını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Enerji, Dünya, İran, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
