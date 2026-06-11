Trump\'tan İran\'a Uyarı: Bombalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, "Eğer İranlılar iyi niyet anlaşmasını imzalamazsa yarın yine bombalayacağız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'daki hedefleri vurmak için 49 'Tomahawk' füzesinin kullanıldığını kaydeden Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu bildirdi.

Trump, İran'ın güneybatısında radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiklerini belirterek, "İranlı üst düzey yetkililer beni aradı ve bombalamayı durdurmamızı istediler, saldırılar yakında duracak. İran eğer anlaşmayı imzalamazsa yarın onları çok 'şiddetli' şekilde bombalayacağız" ifadelerini kullandı.