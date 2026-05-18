Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı

Trump\'tan İran\'a Zaman Uyarısı
18.05.2026 02:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, İran'a çatışmaları sona erdirmek için acil harekete geçmeleri gerektiğini iletti.

Donald Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin tıkanmasının ardından İran'a "zaman azalıyor" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da "Harekete geçmeleri iyi olur, ÇABUK, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak. ZAMAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!" mesajını paylaştı.

Mesaj, Trump'ın 17 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapması beklenen görüşme esnasında geldi.

Diğer yandan İran medyası, ABD'nin Tahran'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik son önerilerine verdiği yanıtta somut hiçbir taviz sunmadığını bildirdi.

Yarı resmi Mehr haber ajansı, Washington'ın uzlaşmaz tutumun "müzakerelerde çıkmaza" yol açacağını aktardı.

Trump, nisan başında ateşkesin ilan edilmesinden kısa süre önce İran'ın savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde "bütün bir medeniyetin" yok olacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, bu hafta başında Tahran'ın taleplerini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve ateşkesin "yoğun bakımda" olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise önerilerinin "sorumlu" ve "cömert" olduğunu savundu.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, öneriler arasında tüm cephelerde derhal savaşın sona erdirilmesi — bununla Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarına atıf yapılıyor — ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını durdurması ve İran'a yönelik yeni saldırıların olmayacağına dair güvenceler yer alıyordu.

Ayrıca savaş zararları için tazminat talebi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin vurgulanması da aktarıldı.

İran'ın Fars haber ajansı 17 Mayıs'ta, Washington'ın Tahran'ın önerisine karşılık beş şart öne sürdüğünü yazdı.

Bunlar arasında İran'ın yalnızca tek bir nükleer tesisi faaliyette tutması ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunu ABD'ye devretmesi talebinin bulunduğu bildirildi.

Trump 15 Mayıs'ta, anlaşma konusunda önemli bir pürüz olan İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasını kabul edebileceğini ima etti; bu, programın tamamen sona erdirilmesi talebinden geri adım atıldığına dair bir işaret olarak yorumlandı.

İsrail ve ABD güçleri 28 Şubat'ta İran'a geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Görüşmeleri kolaylaştırmak üzere ilan edilen ateşkese, ara sıra yaşanan çatışmalara rağmen büyük ölçüde uyuldu.

İran ayrıca, dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik su yolunu fiilen kapatarak Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sürdürdü.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak nitelendirdiği bu adım, küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

ABD ise kendi açısından, Tahran'ı şartlarını kabul etmeye zorlamak için İran limanlarına yönelik ablukayı uyguluyor.

Pakistan, ABD ile İran arasında arabulucu rolü üstleniyor ancak iki taraf anlaşmaya yakın görünmüyor.

BAE: 'Abu Dabi nükleer enerji santrali yakınına saldırı gerçekleşti'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 17 Mayıs'ta bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda nükleer enerji santrali yakınında yangın çıktığını açıkladı. Ülke, olayı "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Yetkililer saldırının kaynağını araştırıyor. Ülkenin savunma bakanlığı, üç insansız hava aracının "batı sınırı yönünden" BAE'ye girdiğini açıkladı.

Bunlardan ikisi etkisiz hale getirilirken, üçüncü araç Abu Dabi'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki bir elektrik jeneratörünü vurdu ve yangına yol açtı.

Yerel yetkililer, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ve radyolojik güvenlik seviyelerinde bir etki olmadığını söyledi.

BAE Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "kabul edilemez bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi ve her türlü düşmanlığa karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

BAE savunma bakanlığı ise "ülkenin güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceğini" bildirdi.

Yetkililer insansız hava aracının nereden fırlatıldığını açıklamadı. BAE, Şubat ayında bölgede savaşın başlamasından bu yana enerji ve ekonomik altyapısına yönelik saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia ediyor.

Abu Dabi Medya Ofisi, yangının "bir elektrik jeneratöründe" çıktığını belirterek, normal şekilde faaliyetine devam eden tesiste ihtiyati önlemlerin alındığını doğruladı.

BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, durumu yakından izlediğini ve Genel Direktör Rafael Grossi'nin olayla ilgili "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Yine 17 Mayıs günü Suudi Arabistan savunma bakanlığı, Irak'tan hava sahasına giren üç insansız hava aracını engelleyip imha ettiğini açıkladı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
AK Parti ve CHP anlaştı Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi
Gaziantep’te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti Gaziantep'te cam silerken 8. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti Şampiyonluk el değiştirebilir Celtic taraftarı sevinçten sahaya inmişti! Şampiyonluk el değiştirebilir
Malatya’da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti Malatya'da sosyal medyada tartışan gençlerin çocuk parkındaki kavgası kanlı bitti
Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu Ameliyat olan Zeydan Karalar, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu
Leao’dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket Leao'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket
Kocaeli’deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu Kocaeli'deki tarihi gençlik buluşmasına, Erdoğan ve Ayasofya koreografisi damga vurdu
Mourinho üzgün Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız Mourinho üzgün! Namağlup tamamladığı ligi kaçıncı bitirdiğine inanamayacaksınız
İsrail’de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı İsrail'de korku yaratan patlamanın altından askeri tesisteki test çıktı
Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı Haber alınamayan şahıs ekipleri harekete geçirdi: İtfaiye pencereden girdi, dışarıda olduğu ortaya çıktı
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
New York’ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı New York'ta 43. Türk Günü coşkuyla kutlandı

00:38
Rıza Perçin’den Fenerbahçe ve Trabzonspor’a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
Rıza Perçin'den Fenerbahçe ve Trabzonspor'a olay tepki: Hakkımız helal değil, hesaplaşacağız
00:36
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
Sevcan Orhan ile Buca Belediye Başkanı Görkem Duman nişanlandı
00:14
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
Trump’tan son dönemin en tuhaf paylaşımı
00:05
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakipleri netleşti
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:23
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
ABD ordusuna ait 2 savaş uçağı havada çarpışıp yere çakıldı
22:22
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
Yolcu kabin görevlisini ısırınca uçak rota değiştirdi
22:01
Süper Lig’e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
Süper Lig'e veda eden son takım Antalyaspor oldu.
22:00
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
Trump: İran daha iyi bir teklif sunmazsa çok daha sert bir şekilde vurulacak
21:24
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
20:26
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
Vincent Aboubakar, Süper Lig şampiyonuna transfer olma yolunda
20:08
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
Trump: İran için zaman daralıyor ve çok hızlı hareket etmeleri gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak
20:05
Aksaray’da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti
17:54
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 02:22:47. #7.13#
SON DAKİKA: Trump'tan İran'a Zaman Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.