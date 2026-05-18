Trump\'tan İran\'a Zaman Uyarısı

Donald Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik görüşmelerin tıkanmasının ardından İran'a "zaman azalıyor" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı, sahibi olduğu sosyal medya platformu Truth Social'da "Harekete geçmeleri iyi olur, ÇABUK, yoksa geriye hiçbir şey kalmayacak. ZAMAN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR!" mesajını paylaştı.

Mesaj, Trump'ın 17 Mayıs'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yapması beklenen görüşme esnasında geldi.

Diğer yandan İran medyası, ABD'nin Tahran'ın çatışmayı sona erdirmeye yönelik son önerilerine verdiği yanıtta somut hiçbir taviz sunmadığını bildirdi.

Yarı resmi Mehr haber ajansı, Washington'ın uzlaşmaz tutumun "müzakerelerde çıkmaza" yol açacağını aktardı.

Trump, nisan başında ateşkesin ilan edilmesinden kısa süre önce İran'ın savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde "bütün bir medeniyetin" yok olacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD Başkanı, bu hafta başında Tahran'ın taleplerini "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirmiş ve ateşkesin "yoğun bakımda" olduğunu söylemişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise önerilerinin "sorumlu" ve "cömert" olduğunu savundu.

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansına göre, öneriler arasında tüm cephelerde derhal savaşın sona erdirilmesi — bununla Lübnan'ın güneyindeki İsrail saldırılarına atıf yapılıyor — ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını durdurması ve İran'a yönelik yeni saldırıların olmayacağına dair güvenceler yer alıyordu.

Ayrıca savaş zararları için tazminat talebi ve Hürmüz Boğazı üzerindeki İran egemenliğinin vurgulanması da aktarıldı.

İran'ın Fars haber ajansı 17 Mayıs'ta, Washington'ın Tahran'ın önerisine karşılık beş şart öne sürdüğünü yazdı.

Bunlar arasında İran'ın yalnızca tek bir nükleer tesisi faaliyette tutması ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoğunu ABD'ye devretmesi talebinin bulunduğu bildirildi.

Trump 15 Mayıs'ta, anlaşma konusunda önemli bir pürüz olan İran'ın nükleer programını 20 yıl süreyle askıya almasını kabul edebileceğini ima etti; bu, programın tamamen sona erdirilmesi talebinden geri adım atıldığına dair bir işaret olarak yorumlandı.

İsrail ve ABD güçleri 28 Şubat'ta İran'a geniş çaplı hava saldırıları başlattı. Görüşmeleri kolaylaştırmak üzere ilan edilen ateşkese, ara sıra yaşanan çatışmalara rağmen büyük ölçüde uyuldu.

İran ayrıca, dünya petrolü ve sıvılaştırılmış doğal gazının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği kritik su yolunu fiilen kapatarak Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü sürdürdü.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak nitelendirdiği bu adım, küresel petrol fiyatlarının hızla yükselmesine yol açtı.

ABD ise kendi açısından, Tahran'ı şartlarını kabul etmeye zorlamak için İran limanlarına yönelik ablukayı uyguluyor.

Pakistan, ABD ile İran arasında arabulucu rolü üstleniyor ancak iki taraf anlaşmaya yakın görünmüyor.

BAE: 'Abu Dabi nükleer enerji santrali yakınına saldırı gerçekleşti'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 17 Mayıs'ta bir insansız hava aracı saldırısı sonucunda nükleer enerji santrali yakınında yangın çıktığını açıkladı. Ülke, olayı "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirdi.

Yetkililer saldırının kaynağını araştırıyor. Ülkenin savunma bakanlığı, üç insansız hava aracının "batı sınırı yönünden" BAE'ye girdiğini açıkladı.

Bunlardan ikisi etkisiz hale getirilirken, üçüncü araç Abu Dabi'deki Barakah Nükleer Enerji Santrali'ndeki bir elektrik jeneratörünü vurdu ve yangına yol açtı.

Yerel yetkililer, herhangi bir yaralanma bildirilmediğini ve radyolojik güvenlik seviyelerinde bir etki olmadığını söyledi.

BAE Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "kabul edilemez bir saldırganlık eylemi" olarak nitelendirdi ve her türlü düşmanlığa karşılık verme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

BAE savunma bakanlığı ise "ülkenin güvenliğini zayıflatmaya yönelik her türlü girişime kararlılıkla karşılık verileceğini" bildirdi.

Yetkililer insansız hava aracının nereden fırlatıldığını açıklamadı. BAE, Şubat ayında bölgede savaşın başlamasından bu yana enerji ve ekonomik altyapısına yönelik saldırıların arkasında İran'ın olduğunu iddia ediyor.

Abu Dabi Medya Ofisi, yangının "bir elektrik jeneratöründe" çıktığını belirterek, normal şekilde faaliyetine devam eden tesiste ihtiyati önlemlerin alındığını doğruladı.

BM'ye bağlı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, durumu yakından izlediğini ve Genel Direktör Rafael Grossi'nin olayla ilgili "derin endişe" duyduğunu bildirdi.

Yine 17 Mayıs günü Suudi Arabistan savunma bakanlığı, Irak'tan hava sahasına giren üç insansız hava aracını engelleyip imha ettiğini açıkladı.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.