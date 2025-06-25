İsrail ile İran arasındaki savaş 12. günde son bulurken ateşkesin devam ettiği saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'tan kafaları karıştıran bir video geldi.
TruthSocial hesabından İran'a göndermeli bir şarkı videosu paylaşan Trump'ın "İran'ı bombala" ismi verilen şarkıda tartışma yaratan ifadeler yer aldı.
Eski bir şarkıdan uyarlanan parçada ""Bir camiye gittim. Birkaç taş atacağım. İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi" gibi sözler yer aldı.
Trump'ın bu videoyu paylaşarak ne mesajı verdiği merak konusu olurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi - Son Dakika
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