Trump, Wall Street Journal'a Dava Açtı - Son Dakika
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Trump, Wall Street Journal'a Dava Açtı

19.07.2025 19:05
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Trump, cinsel saldırı hâkîm Jeffrey Epstein'e yazdığı iddia edilen not nedeniyle dava açtı.

ABD Başkanı Donald Trump, cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein'e 'müstehcen' bir not yazdığı iddiasını içeren Wall Street Journal haberi nedeniyle, gazetenin çatı şirketi Dow Jones ve sahibi Rupert Murdoch hakkında 10 milyar dolarlık dava açtı.

Wall Street Journal haberinde, 2003 yılında Epstein'e 50. yaş günü dolayısıyla Trump'ın adını taşıyan bir doğum günü tebrik mesajı gönderildiği ileri sürülüyor. 2003'te Epstein henüz cinsel saldırıdan hüküm giymemişti.

Trump söz konusu tebrik mesajının "sahte" olduğunu söyledi ve gazetenin kendisine iftira attığını ve hakaret suçu işlediğini savundu.

ABD Başkanı Trump, destekçilerinin bir süredir devam eden baskısı sonrası cinsel saldırı hükümlüsü Jeffrey Epstein belgeleri konusunda adım atmaya karar vermişti ve Epstein davasındaki "tüm ilgili" ifadelerin yayımlanmak üzere hazırlanması talimatını verdiğini söylemişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "İşe yaramaz bir paçavra olan Wall Street Journal'da sahte bilgiler içeren, iftira atan, kötü niyetli ve yanlış makalenin basılmasında payı olan herkes hakkında dava açıyoruz" dedi ve ekledi:

"Umarım Rupert [Murdoch] ve 'arkadaşları' bu davaya sunmaları gereken ifade ve tanıklıklarla geçecek saatleri dört gözle bekliyorlardır."

Trump, makalenin basılması halinde dava açılacağı konusunda Murdoch ve gazetenin önceden uyarıldığını da kaydetti.

Trump'la yıllardır inişli çıkışlı bir ilişkisi olan Murdoch'ın sahibi olduğu Dow Jones, BBC'ye bir açıklama yaptı.

Şirketin açıklamasında, "Haberlerimizin doğruluğu ve titizliği konusunda sonsuz güvene sahibiz ve bunları herhangi bir davada en güçlü şekilde savunacağız" dendi.

Trump'ın üzerindeki Epstein baskısı

Trump'ın üzerinde bir süredir Epstein davasındaki tüm detayların kamuoyuyla paylaşılması doğrultusunda bir baskı var. Trump da "tüm ilgili" ifadelerin yayımlanmak üzere hazırlanması talimatını verdiğini söyleyerek ilk kez adım attı.

Kendisine ait Truth Social'dan paylaşım yapan Trump, Adalet Bakanı Pam Bondi'ye talimat verdiğini ancak son kararın "mahkeme onayına" bağlı olduğunu ekledi.

Trump, bu kararı "Epstein'e harcanan saçma derecede fazla zaman" sonrası aldığını da ifade etti.

Pam Bondi de bu açıklamadan birkaç dakika sonra yaptığı paylaşımda, "Büyük jüri tutanaklarını yayınlamak için yarın mahkemeye başvurmaya hazırız" diye yazdı.

Trump, geçen yılki seçim kampanyası sırasında, Epstein ile ilgili dosyaları yayınlayacağına söz vermişti.

Tepki dalgası geçen hafta Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nın açıklamasıyla başladı.

Bakanlık özetle, incelenen belgelerden, başka isimleri suçlayıcı delil çıkmadığını savunuyordu. Epstein'ın cezaevinde intihar ettiği sonucuna varıldığı da açıklandı.

Ancak 7 Temmuz tarihli rapor Epstein konusunu kapatmak bir yana daha fazla gündem yaptı.

MAGA kısaltmasıyla bilinen "Amerika'yı Yeniden Yücelt" siyasi hareketindeki birçok ünlü isim, nüfuzlu kişileri veya istihbarat teşkilatlarını korumak amacıyla ayrıntıların gizlendiğini ileri sürüyordu.

Trump ise peş peşe açıklamalarla kendi seçmen tabanına, Epstein sorgulamasını bitirme çağrısı yapıyordu.

Epstein bilmecesi

Epstein, partneri Ghislaine Maxwell ile birlikte aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanıyordu.

Siyaset, iş ve kraliyet ailesi gibi farklı çevrelerden üst düzey kişilerle ismi anılan Epstein'in cezaevinde, intihar gözlemi altındayken ölümü komplo teorilerini beraberinde getirdi.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Trump, Wall Street Journal'a Dava Açtı - Son Dakika

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