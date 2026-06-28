Trump ve Avn'dan Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Görüşme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump ve Avn'dan Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Görüşme

Trump ve Avn\'dan Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Görüşme
28.06.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trump, Avn'ı Lübnan-İsrail anlaşması dolayısıyla tebrik etti, destek sağlayacaklarını belirtti.

LÜBNAN Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, Lübnan ile İsrail arasında varılan çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin son gelişmeleri ele aldıkları bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonda görüştüğü belirtildi. Trump'ın, görüşmede ABD ara buluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında imzalanan çerçeve anlaşması dolayısıyla Avn'ı tebrik ettiği aktarıldı. ABD'nin Lübnan'ın ve Lübnan halkının yanında olduğunu kaydeden Trump, anlaşmanın uygulanarak ülkede güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gerekli desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Trump, Lübnan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayarak, "Lübnan devletinin silahlı güçleri aracılığıyla ülke genelinde otoritesini tesis etmesini, ülkenin istikrarını tehdit eden unsurların ortadan kaldırılmasını ve Cumhurbaşkanı Avn ile hükümetin kararlarının desteklenmesini önemsiyoruz. ABD, Lübnan ekonomisi ile 'meşru güvenlik' kurumlarına destek sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Avn'ın ise Trump'a, 'Lübnan'ın meşru yönetimine, anayasal kurumlarına ve başta ordu olmak üzere güvenlik güçlerine' verdiği destek dolayısıyla teşekkür ettiği bildirildi. Avn, "Lübnan devleti, çerçeve anlaşmasının uygulanmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirecek" açıklamasında bulundu.

ABD'den anlaşmanın ihlal edilmesini önlemek ve üzerinde mutabakata varılan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için destek isteyen Avn, "İsrail'in ülkenin güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmesi yönünde baskı yapılması, Lübnan ordusunun uluslararası sınıra kadar konuşlanmasını kolaylaştıracak" dedi.

Trump, görüşmenin sonunda Avn ile yakında Washington'da bir araya gelmeyi beklediğini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump ve Avn'dan Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Görüşme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜİK verilerinde ortaya çıktı Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
CHP’den Ak Parti’ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan’a Tepki Lokması CHP'den Ak Parti'ye Geçen Keşan Belediye Başkanı Özcan'a Tepki Lokması
Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili yeğeninden dikkat çeken açıklama
Dembele Norveç’i 33 dakikada tek başına yıktı Dembele Norveç'i 33 dakikada tek başına yıktı
Şanlıurfa’da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin’i tanıma kararını askıya alacağız Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız
Senegal Irak’ı sahaya çıktığına pişman etti Senegal Irak'ı sahaya çıktığına pişman etti
A Milli Futbol Takımı, yurda döndü Hacıosmanoğlu’nun yüz ifadesi dikkat çekti A Milli Futbol Takımı, yurda döndü! Hacıosmanoğlu'nun yüz ifadesi dikkat çekti
Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya’nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

09:02
Dünya Kupası’nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
Dünya Kupası'nda son 32 turu eşleşmeleri belli oldu
08:52
Avusturya, 906’da attığı golle Dünya Kupası’ndaki yolculuğunu devam ettirdi
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi
07:50
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü Askerler değerli eşyaları çaldı
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı
07:30
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i görevden aldı İşte yerine getirilen isim
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim
07:09
İran’dan ABD’ye misilleme Kuveyt ve Bahreyn’deki üslere füze yağdırdılar
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar
04:50
Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti müthiş bir geri dönüşle üst tura çıktı
04:37
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
Portekiz liderliği kaçırdı, olası Arjantin eşleşmesi iptal oldu
02:09
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı 2 kişi hayatını kaybetti
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti
01:28
İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
İki ayrı suçtan soruşturma başlatıldı: Tamar Tanrıyar hakkında gözaltı kararı
22:09
Umut Altaş ABD’de hakim karşısına çıkacak: Gülistan’ın bedeninin yerini göstereceğim
Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıkacak: Gülistan'ın bedeninin yerini göstereceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2026 09:15:56. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump ve Avn'dan Lübnan-İsrail Anlaşması Üzerine Görüşme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.