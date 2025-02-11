Trump ve Kral Abdullah Arasında Gergin Görüşme

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(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ürdün Kralı Abdullah ile bir araya gelecek. Trump'ın Gazze'yi yeniden imar etme fikri ve "Filistinlileri yerleştirmeyi reddetmesi halinde ABD'nin müttefiki olan Ürdün'e yapılan yardımları kesme tehdidinin" ardından gergin geçmesi muhtemel bir görüşme bekleniyor.

Donald Trump'ın bir hafta önce ortaya attığı, "ABD'nin Gazze'yi devralma, bölgede ikamet eden Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün'e yerleştirme ve savaştan harap olmuş bölgeyi 'Orta Doğu'nun Rivierasına' dönüştürme" önerilerine başta Arap dünyası olmak üzere tüm dünyadan tepkiler geliyor.

Bu öneriler, İsrail ile Hamas arasındaki "kırılgan" ateşkes de dahil olmak üzere hassas bölgesel dinamikle ilgili yeni bir tartışma konusu getirdi. Hamas, dün, "İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini" söyleyerek, bir sonraki duyuruya kadar Gazze'deki İsrailli rehineleri serbest bırakmayı durduracağını açıkladı.

Trump ise Hamas'ın 7 Ekim 2023'te aldığı rehinelerin tamamını hafta sonuna kadar serbest bırakmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirtti.

Kral Abdullah ile Trump'ın görüşmesinin "gergin" geçeceği bekleniyor

Öte yandan Ürdün Kralı Abdullah, "toprak ilhakına ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesine yönelik her türlü hamleyi reddettiğini" belirtti. Kral Abdullah'ın, bugünkü görüşmede Trump'a, "böyle bir hareketin radikalizmi teşvik edebileceğini, bölgede kaosu yayabileceğini, İsrail ile barışı tehlikeye atabileceğini ve ülkenin hayatta kalmasını tehdit edebileceğini" söylemesi bekleniyor.

Trump ise ilk önerisinin bazı yönlerini değiştirirken; bazılarını da daha uç seviyelere taşıdı. Trump, bu fikrin uygulanamaz olduğunu düşünen Arap liderlere karşı giderek artan sabırsızlığını dile getirdi.

Donald Trump, dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kral Abdullah için "Filistinli mültecileri kabul edeceğini düşünüyorum" dedi. Ürdün ve Mısır'ın kabul etmemesi halinde bu ülkelere yardımı kesip kesmeyeceği sorusunu ABD Başkanı Trump, "Eğer kabul etmezlerse muhtemelen yardımı keserim" şeklinde yanıtladı.

Suudi Arabistan, Suriye, İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria arasında sıkışmış olan Ürdün, 11 milyonluk nüfusu içinde 2 milyondan fazla Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bu mültecilerin statüsü ve sayısı ülke yönetimi için uzun zamandır endişe kaynağı.

Amman, on yıllardır en büyük ekonomik ve askeri yardım kaynağı olarak Washington'a bağımlı hale geldi. Amman hükümetinin şu anda ABD'ye yardımlarına bağımlılığı yılda 1 milyar dolardan fazla.