ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu bugün Beyaz Saray'da ağırlayacak.
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile başkanlık görevine 2'nci kez başladığı ocak ayından bu yana Beyaz Saray'da 3'üncü kez bir araya gelecek. İki liderin bugün akşam saatlerinde Beyaz Saray'da buluşması bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Trump ve Netanyahu Beyaz Saray'da Buluşuyor - Son Dakika
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