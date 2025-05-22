Trump ve Ramaphosa'dan Beyaz Soykırımı Tartışması - Son Dakika
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Trump ve Ramaphosa'dan Beyaz Soykırımı Tartışması

22.05.2025 13:04
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Trump, Güney Afrika'daki beyazlar için 'soykırım' iddialarını gündeme getirirken, Ramaphosa reddetti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmesinde, beyaz Afrikalılara yönelik "soykırım" iddiasını gündeme taşıdı. Ramaphosa ise iddiaları reddederek, ülkede ırka dayalı bir zulüm yaşanmadığını söyledi.

Donald Trump, Cyril Ramaphosa ile dün Beyaz Saray'da bir araya geldi. Trump, Beyaz Saray'daki basın toplantısında, Güney Afrika'da gerçekleştirildiğini iddia ettiği "beyaz soykırımı ve toprak gaspı" konularını görüştü.

Trump, Ramaphosa'ya, "Güney Afrika'da 1994'te kaldırılan ve grupları sistematik olarak ırk sınıflandırmasına göre ayıran ve beyazların üstün olduğu bir hükümet sistemi olan apartheid'ın tam tersini gerçekleştiğini ve bunun altında beyazlara karşı soykırım yapıldığını" iddia ettiği bir video izletti.

Trump'ın isteği üzerine ışıkların kapatıldığı ve normalde Oval Ofis'e kurulmayan bir televizyonda oynatılan videoda, eski Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma ve muhalif siyasetçi Julius Malema'nın destekçileri dans ederken, çiftçi ya da Afrikaner anlamına gelen "Kill the Boer (Boerleri öldürün)" adlı apartheid dönemi mücadele şarkısını söylediği görüntüler yer aldı.

"Zulüm gördüklerini düşünen pek çok insan var ve bunlar ABD'ye geliyorlar"

Videodaki beyaz haçların beyaz Afrikalıların mezarları olduğunu iddia eden Trump, videodaki Julius Malema'nın tutuklanması gerektiğini öne sürdü. Trump, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Şu anda olanlar asla rapor edilmiyor. Kimsenin bundan haberi yok. Zulüm gördüklerini düşünen pek çok insan var ve bunlar ABD'ye geliyorlar. Tek bildiğimiz Güney Afrika'dan gelen beyaz çiftçilerin akınına uğradığımız ve bunun büyük bir sorun olduğu. Dolayısıyla, zulüm ya da soykırım olduğunu hissettiğimiz birçok yerden insan alıyoruz. İnsanlar kendi güvenlikleri için Güney Afrika'dan kaçıyor. Topraklarına el konuluyor ve çoğu durumda öldürülüyorlar. Onlar beyaz çiftçiler ve Güney Afrika'dan kaçıyorlar ve bunu görmek çok üzücü bir şey. Ama umarım bu konuda bir açıklama yapabiliriz, çünkü bunu istemediğinizi biliyorum."

Beyaz Saray'da video sonrası tartışma

Ramaphosa ise videoda ifade edilen görüşlerin hükümet politikası olmadığına işaret etti. Trump'ın iddialarına karşı çıkan Ramaphosa, hepsi de beyaz olan golfçüler Ernie Els ve Retief Goosen ile milyarder Johann Rupert'e atıfta bulunarak, "Afrikaner çiftçi soykırımı olsaydı, bahse girerim bu üç beyefendi burada olmazdı" dedi.

Trump ise bunu kabul etmeyerek, "Bu konuda binlerce hikayemiz var, belgesellerimiz var, haberlerimiz var. Buna yanıt verilmesi gerekiyor" yanıtını verdi.

Ramaphosa, Trump'a yanıt olarak Güney Afrika'da suç işlendiğini ve kurbanların çoğunun siyahi olduğunu belirtti. Trump ise buna "Çiftçiler, siyahi değil" diyerek karşılık verdi.

Beyaz çiftçilere yönelik ırkçı şiddet dalgasıyla ilgili iddiaları kesin bir dille yalanlayan Ramaphosa, "Güney Afrika'da soykırım diye bir şey yoktur" diye konuştu.

"İki ülke, Güney Afrika'daki kritik madenleri görüşmek üzere anlaştı"

Görüşmenin ardından Ramaphosa, gazetecilere, iki ülkenin Güney Afrika'daki kritik madenleri görüşmek üzere anlaştığını söyledi. Ramaphosa, Ticaret Bakanı'nın, hükümetin ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz alımını da içeren bir ticaret ve yatırım teklifi sunduğunu belirtti.

Beyaz soykırımına ilişkin iddialar, Elon Musk tarafından da destekleniyor

Özellikle Trump yönetimine yakın ABD basınında yer alan haberlere göre, beyaz soykırımına ilişkin komplo teorisi, uzun zamandır ABD'deki aşırı sağın temel argümanlarından biri ve son yıllarda milyarder Elon Musk ve sağcı medya yüzü Tucker Carlson tarafından da destekleniyor.

İki ülke lideri arasındaki bu toplantı, yaklaşık 50 Afrikalının, Trump'ın "sığınma" teklifini kabul etmek üzere ABD'ye gelmesinden günler sonra gerçekleşti. Trump bu teklifi, ABD'nin dünyanın geri kalanından gelen sığınmacıların gelişini durdurmasına ve göçü azaltmasına rağmen yaptı.

Videodaki haçların, yıllar içinde öldürülen çiftçileri temsil ettiği iddia edildi

Bu arada, Trump'ın izlettiği videonun, Eylül 2020'de, bir hafta önce çiftliklerinde iki kişinin öldürülmesinin ardından düzenlenen bir protesto sırasında çekildiği, haçların ise gerçek mezarları işaret etmediği öne sürüldü. Protestonun organizatörlerinden biri, o dönemde Güney Afrika'nın kamu yayın kuruluşuna verdiği demeçte, "haçların, şimdiki zamanın aksine yıllar içinde öldürülen çiftçileri temsil ettiklerini" söyledi.

Donald Trump, uzun süredir Güney Afrika'da, apartheid döneminde ülkeyi yöneten Hollandalı sömürgecilerin torunları olan beyaz azınlığın zulme uğradığını öne sürüyor. Ancak Güney Afrika hükümeti, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) verilerine göre, dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olan Güney Afrika'da, öldürülenlerin büyük çoğunluğunu siyahiler oluşturuyor. Nüfusun yalnızca yaklaşık yüzde 7'sini oluşturan beyaz Güney Afrikalıların ise ülke topraklarının en az yarısına sahip olduğu bildiriliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Trump ve Ramaphosa'dan Beyaz Soykırımı Tartışması - Son Dakika

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