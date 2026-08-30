Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak

Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Trump, Venezuela petrolüyle stratejik rezervlerin yeniden doldurulacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela petrolüyle ülkesinin stratejik petrol rezervlerini yeniden dolduracağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Venezuela ile varılan petrol anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Venezuela petrolü ile yapacağı şeylerden birinin, eski Başkan Joe Biden tarafından neredeyse tamamının boşaltıldığını söylediği stratejik petrol rezervlerini yeniden doldurmak olduğunu belirtti. Sürecin çok yakında başlayacağını aktaran Trump, "Bu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Donald Trump, ABD Başkanı, Venezuela, Politika, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçe’ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe’yi yenmek Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek
Türkiye’nin otomobil haritası İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz Türkiye'nin otomobil haritası! İşte en yaşlı araçların olduğu ilimiz
Nepal’de can kaybı artıyor Bulunan cenazelerde kahreden detay Nepal'de can kaybı artıyor! Bulunan cenazelerde kahreden detay
18 yıl sonra düğüm çözüldü Karanlık cinayet aydınlatıldı 18 yıl sonra düğüm çözüldü! Karanlık cinayet aydınlatıldı

19:29
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor
19:08
Göztepe’de ’’Bu takıma ne oldu’’ dedirten performans
Göztepe'de ''Bu takıma ne oldu?'' dedirten performans
19:05
Barış Göktürk’ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt
Barış Göktürk'ten Leao sorusuna çarpıcı yanıt
18:35
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
Girne açıklarında alabora olan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, kaybolan 17 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor
18:16
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
Girne açıklarında batan gemideki son anlar kamerada
17:41
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1’i ağır 9 yaralı
Batman’da spor salonunda yangın: 2 ölü, 1'i ağır 9 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 19:51:18. #7.12#
SON DAKİKA: Trump, Venezuela Petrolü ile Rezervleri Dolduracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement