Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek - Son Dakika
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Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek

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Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak resmen yemin edecek. Yemin töreni, müzikli gösteriler ve geçit törenleri ile kutlanacak. Trump, seçmenlerine seslenecek ve gelecek dönem için planlarını açıklayacak.

19.01.2025 18:17  Güncelleme: 20:02
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ABD başkanlığına seçilen Donald Trump Pazartesi günü, ABD'nin 47. Başkanı olarak resmen yemin edecek ve yeniden Beyaz Saray'a dönecek.

Resmi yemin törenine ek olarak, müzikli gösteriler, geçit törenleri ve balolar düzenlenecek. JD Vance de Başkan Yardımcısı olarak Trump ile birlikte yemin edecek ve yeni yönetim, resmen görevine başlamış olacak.

YEMİN TÖRENİ RESMİ BİR GELENEK

Yemin töreni ABD devlet başkanlarından birinin döneminin sonunu, yeni başkanın görev süresinin de başlangıcını vurgulayan bir resmi gelenek. Başkent Washington DC'de devletin lider kadroları arasındaki iktidar değişiminin de en dikkat çekici aşamasını oluşturuyor.

Törenin en önemli kısımlarından biri seçilmiş başkanın resmi yemini etmesi. Resmi yemin şöyle: "Birleşik Devletler başkanlığı görevini sadakatle yerine getireceğime ve Birleşik Devletler anayasasını elimden geldiğince koruyacağıma, muhafaza edeceğime ve savunacağıma yemin ederim."

Başkanlık seçimini Kasım'da kazanmış olsa da, Trump ancak bu yemini ettiğinde resmen ABD'nin 47. Başkanı olacak. Yemin töreninde Trump seçmenlerine sesleneceği bir konuşma yapacak ve gelecek dört yıl için planlarını açıklayacak. Sonrasında bir geçit töreni ve balo da var.

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek

40 YIL SONRA BİR İLK

Trump'ın ikinci yemin töreni günü Washington DC'deki tarihi St. John's Kilisesi'nde düzenlenecek ayinle başlayacak, ardından da Beyaz Saray'da "çay saati" etkinliği olacak.

Donald Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreninin 'tehlikeli' derecede soğuk hava yüzünden kapalı alanda yapılacağı açıklandı.

Tüm konuşmalar, Kongre'nin bahçesi yerine Kongre Binası'nın lobisinde yapılacak. Geçit töreni de üç baloyla birlikte Washington'daki Capitol One Arena'da gerçekleşecek. Trump'ın her üç baloda da konuşma yapması bekleniyor.

Soğuk nedeniyle kapalı mekanda yemin eden son ABD Başkanı, 1985'te Ronald Reagan olmuştu.

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek

TÖRENE KİMLER KATILACAK?

Yerel ve federal yetkililere göre Washington DC'ye 200.000 kişi gelmesi bekleniyor. Birçok senatörü ve kongre üyesi ve yeni yönetimin davetlileri de törene katılacak.

Trump, Vance ve ailelerinden sonra en önemli ikinci grup misafir de dönemlerini tamamlayan başkan ile başkan yardımcısı ile onların aileleri olacak. ABD Başkanı Biden ile Kasım ayında Trump'a yenilen Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i de eşleri Jill Biden ve Doug Emhoff ile birlikte törende göreceğiz.

Eski başkanlar ve eşleri de genelde yemin törenlerine katılıyorlar. Bu yıl da George ve Laura Bush ile Barack Obama'nın katılması bekleniyor, ancak Michelle Obama'nın törene katılmayacağı açıklandı.

Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek

KİMLER SAHNEYE ÇIKACAK?

Country şarkıcısı ve American Idol yarışması şampiyonu Carrie Underwood'un törende "America the Beautiful" şarkısını söylemesi planlanıyor.

Underwood, "Ülkemizi seviyorum ve yemin töreninde şarkı söylemeye davet edildiğim için, bu tarihi olayın küçük bir parçası olacağım için onur duyuyorum" dedi. Amerikan grubu Village People da Trump'ın yemin töreni balolarından birinde sahne alacaklarını açıkladı.

Trump seçim mitingleri sırasında sık sık grubun şarkıları YMCA ve Macho Man'i çalıyordu. Country şarkıcısı, Trump'ın uzun süredir arkadaşı ve iş ortağı Lee Greenwood ile opera sanatçısı Christopher Macchio da törende sahne alacaklar.

NE OLMUŞTU?

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, kazanması için gereken 270 delege sınırını aşarak ikinci kez başkan seçildi.mişti.

Donald Trump, ABD\'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek
Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Donald Trump, ABD'nin 47. Başkanı olarak yemin edecek - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Talat Yelbuz:
    ADAMIN KRALI, DUNYANIN GERÇEK VE TEK LİDERİ GELİYOR. HERKESI BOY SIRASINA GÖRE HİZAYA SOKTU. ONBAŞI VE CAVUSLARİ BELİRLEDİ 0 0 Yanıtla
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