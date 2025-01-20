Trump yemin töreni öncesi kameraların karşısına geçti

Dünya

ABD'de 5 Kasım 2024'te yapılan başkanlık seçimlerini kazanarak ülkenin 47. başkanı olmaya hak kazanan Donald Trump, yemin töreni öncesi Washington'da düzenlediği mitingde açıklamalarda bulundu.

"Kazandık. Siz kazandınız. Ne kadar güzel bir his. Ülkemizi şimdikinden çok ötesine taşıyacağız" diyen Trump, "Geri gelmek ve bu kadar destekçimin etrafımda olması çok güzel bir his. Yarın öğlen ABD'nin 4 yıllık düşüşünü sona erdireceğiz. Bir daha başarısız ve yozlaşmış bir politik siyasi varlığı atacağız ve daha fazla katlanmayacağız" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, "Üçüncü dünya savaşı olmayacak" diye konuştu.

"BÜTÜN KRİZLERE KARŞI ÇOK HIZLI ADIMLAR ATACAĞIM"

ABD'nin seçilmiş başkanı, "Ülkemizi emsalsiz bir boyuta taşıyacağız. Daha önce görülmemiş boyutlarda gelişmeler sağlayacağız. 30 yıl 40 yıl 50 yıl sonra dönüp bakıldığı zaman bu genç insanlar Donald Trump'ı hatırlıyorum çok iyi bir iş çıkarttı ve bize bir yol açtı diyecekler. Yarından başlayarak tarihi bir hızla karşımızdaki bütün krizlere karşı çok hızlı adımlar atacağım ve bunların hepsini çözeceğim.

Biden'ın Amerikan enerjisine karşı olan savaşını da ortadan kaldıracağız. Enflasyonu da ortadan kaldıracağız ve dünyadaki en ucuz enerjiyi üretiyor olacağız. Bütün gücümüzle birlikte ülkemizdeki girişimcilerin de büyük planlarını büyük yapay zeka planlarını yapmalarını sağlayabileceğiz" ifadelerini kullandı.

MUSK'A TEŞEKKÜR ETTİ

Elon Musk'a teşekkür eden Trump, "Elon Musk Pensilvanya'ya gitti benimle birlikte Pensilvanya'da neredeyse bir aylık bir seçim süreci yürüttü. Bilgisayarları da herkesten daha iyi biliyor, oy sayma bilgisayarlarıyla Pensilvanya'yı büyük bir farkla kazandık. Ona teşekkür ediyorum ve oğlunun ismi X, bunu yapabilecek X diye bir isim koyabilecek tek kişi gerçekte o. Oğlu da çok zeki. Biden Hükümeti'nin yönetimdeki kişiler bu akşam işlerini teslim edecekler, çok fazla eğleneceksiniz televizyon izlerken. Ordumuzu demir kubbe savunma sisteminin üretimine yönlendireceğim. Burada gündemimizi yerine getirmek için harika bir kabine oluşturdum" sözlerini sarf etti.

"ABD TİKTOK'UN YARISINA SAHİP OLACAK"

ABD'de sosyal medya platformuna yönelik yasak tartışmalarına da değinen Trump, "Trump etkisini görmeye başlıyorsunuz. Yatırımların hepsi ben seçimi kazandım diye yapılıyor. Şu anda yüzlerce milyonlarca Amerikalı'nın hayatı değişecek ve çok büyük yatırımlar yapılacak. Bizim verdiğimiz bu güvenden dolayı bu seçimi kazanmamızdan dolayı ve bugün itibari ile TikTok geri geliyor. Ben TikTok'u seviyorum. Tabii ki seveceğim.

Amerika TikTok'un yüzde ellisine sahip olacak. Ben bunu onaylıyorum ve destekliyorum. Bu noktada Amerika'da çok fazla para verecek kişi var, bu açık artırmaya katılacak ve biz risk almıyoruz sadece onay veriyoruz. TikTok'u seviyorsanız da sevmiyorsanız da çok fazla para kazanacağız" dedi.

GAZZE'DE ATEŞKES

Trump Gazze'deki ateşkes anlaşmasına ilişkin ise "Bu hafta içinde destansı bir ateşkes anlaşması başardık. Ülkemizi doğru yola sokmamız lazım. Yarın akşam güneş batarken sınırlarımızın işgali kesin bir şekilde sona ermiş olacak. Milyonlarca insan var ülkemizde sınırlarımızın açık olmasından ve kevgir gibi geçiliyor olmasından dolayı milyonlarca insan ve bunların bir çoğu katil yüzde 52'si birden fazla kişi öldürdü. Sağıma döndüğüm zaman hala kulağımda o acıyı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

YARIN YEMİN EDECEK

Donald Trump, yarın düzenlenecek törende yemin etmesinin ardından resmen görevine başlayacak.