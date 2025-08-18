Trump, Zelenskiy ve AB Liderleriyle Görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB liderleriyle bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüştü. Trump, Zelenskiy ile yaptığı ikili görüşmenin ardından Avrupa Birliği (AB) liderleriyle de bir araya geldi.