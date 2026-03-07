Trump zorda! Rusya sorusuna verdiği skandal yanıt tartışma yarattı - Son Dakika
Trump zorda! Rusya sorusuna verdiği skandal yanıt tartışma yarattı

Trump zorda! Rusya sorusuna verdiği skandal yanıt tartışma yarattı
07.03.2026 07:14
07.03.2026 07:14
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir toplantıda yöneltilen "Rusların Amerikalıları hedef alması için İran'a yardım ettiği söyleniyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtla büyük tepki çekti. Trump "Tam da biz başka bir şey konuşurken bunu sormanız ne kadar aptalca. Şu an başka bir gündemimiz var, konuyu biraz burada tutamaz mıyız?" ifadelerini kullandı.

Dünya, küresel güç dengelerinin sarsıldığı ve stratejik ittifakların savaş sahalarını şekillendirdiği kritik bir süreçten geçerken, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da verdiği bir yanıt gündem oldu. Rusya'nın İran üzerinden bölgedeki Amerikan varlığını hedef aldığına dair iddiaların sorulduğu bir toplantıda Trump'ın soruya verdiği yanıt tartışma yarattı.

TRUMP'TAN SKANDAL YANIT

Beyaz Saray'da düzenlenen ve üniversite sporlarının geleceğinin ele alındığı yuvarlak masa toplantısında bir muhabirin dış politikaya ilişkin sorusu ortamın havasını değiştirdi. Muhabir, "Rusların Amerikalıları hedef alması için İran'a yardım ettiği söyleniyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Trump ise soruya sert bir çıkışla karşılık verdi. Soruyu "kolay bir problem" olarak nitelendiren Trump şu ifadeleri kullandı: "Dürüst olabilir miyim? Size çok saygı duyuyorum, bana her zaman çok nazik davrandınız. Ama şu anda, tam da biz başka bir şey konuşurken bunu sormanız ne kadar aptalca. Şu an başka bir gündemimiz var, konuyu biraz burada tutamaz mıyız?"

SÖZLERİ BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Savaşın ve uluslararası gerilimlerin tırmandığı bir dönemde Trump'ın ulusal güvenliğe ilişkin bu iddiaları toplantının gündemiyle uyumsuz bularak yanıtlamaması dikkat çekti. Rusya ile İran arasında olası iş birliği iddialarının gündemde olduğu bir süreçte verilen bu yanıt, basın mensupları ve siyasi analistler tarafından eleştirilere neden oldu.

Trump'ın stratejik öneme sahip bir dış politika sorusunu spor temalı bir toplantının gölgesinde bırakması, ABD'nin dış politika önceliklerine ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

