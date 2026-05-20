Trump’tan Şara’ya ilginç jest: Görüşmemiz hoş bir koku bıraktı

20.05.2026 10:42
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya parfüm hediye edip üzerine sıkması gündem olmuştu. Trump’ın daha sonra Şara’ya iki yeni şişe parfüm daha gönderdiği ortaya çıktı. Şara, hediyeleri paylaşarak “Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimki ise anlaşılan hoş bir koku bıraktı” ifadelerini kullandı. Trump’ın notunda ise, “Parfüm verdiğimiz fotoğraf çok konuşuldu. Tükenirse diye biraz daha gönderdim” sözleri yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray’daki görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’ya parfüm hediye edip üzerine sıkmasıyla gündem olan buluşmanın yankıları sürüyor. Trump’ın, Şara’ya iki yeni şişe parfüm daha gönderdiği ortaya çıktı.

Ahmed Şara, Trump’ın gönderdiği hediyeleri sosyal medya platformu X hesabından paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

“GÖRÜŞMEMİZ HOŞ BİR KOKU BIRAKTI”

Şara paylaşımında, “Bazı görüşmeler iz bırakır; bizimki ise anlaşılan hoş bir koku bıraktı” ifadelerini kullandı.

Trump’a teşekkür eden Şara, “Sayın Başkan Donald Trump, cömertliğiniz ve bu değerli hediyeyi yenilediğiniz için teşekkür ederim. O görüşmenin ruhu, Suriye ve ABD arasındaki daha güçlü bir ilişkiyi şekillendirmeye devam etsin” dedi.

TRUMP’IN NOTU GÜNDEM OLDU

Trump’ın gönderdiği parfümlerin yanında yer alan not da sosyal medyada gündem oldu. Notta, “Ahmed, sana bu harika parfümü verirken çektiğimiz fotoğraftan herkes bahsediyor. Tükenirse diye sana biraz daha gönderdim” ifadeleri yer aldı.

Trump ile Şara arasındaki samimi diyalog ve parfüm hediyesi sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

