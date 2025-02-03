TSK\'dan ihraç edilen teğmenlere avukatlarından uyarı: Kimseye konuşmayın

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Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nun 30 Ağustos 2024'teki mezuniyet töreninden sonra kılıç çatarak subay andını okuyan ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atan teğmenler, disiplinsizlik bahanesiyle TSK'dan ihraç edildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "5 teğmene Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verildi" açıklamasında bulundu.

GEREKÇELİ KARARI TALEP EDECEKLER

İhraç edilen teğmenlerin avukatları, basına dağıtılan ancak halen kendilerine verilmeyen gerekçeli karar için bugün Milli Savunma Bakanlığı'na başvuracak ve kararın kendilerine verilmesini talep edecek. Teğmenlere halen çıkarma kararı tebliğ edilmediği, bundan sonra başlayacak hukuki süreci dikkate alan avukatları, müvekkillerinden özellikle basına konuşmamalarını önerdi.

"SİYASİLERLE KONUŞMAMALARINI İSTEDİK"

Teğmenlere şu aşamada siyasilerin destek olmalarının da teğmenlere zarar vereceğini belirten bir avukat, Sözcü gazetesine yaptığı açıklamada "Kararın duyurulmasından sonra teğmenlerimizle 9 avukat olarak bir araya geldik. Siyasilerle konuşmamalarını istedik. Bu konunun siyasi zemine kaymasını ve siyasi propaganda olarak kullanılmasını istemiyoruz. Bu hem avukatları olarak bizim hem de teğmenlerimizin ortak kararıdır. Kendileri halen subaydır. Atıldıklarına ilişkin bir karar da tebliğ edilmemiştir.

60 GÜN İÇİNDE DAVA AÇILACAK

"Ayırma" kararı verildiği açıklanan teğmenler ve komutanları adına kararın iptali için dava açılacak. Dava 60 gün içinde açılıyor. Ancak, avukatlar 10-15 gün içinde Ankara İdare Mahkemesi'ne başvuracak. Kararın iptal edilmemesi halinde Bölge İdare Mahkemesi'ne, son olarak da Danıştay'a davayı götürecek ve karar kesin olacak. Bir avukat, "Lehimize sonuçlanmasını bekliyoruz. Çünkü ortada bir suç yok" dedi.