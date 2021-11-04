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Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar - Son Dakika

Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar

04.11.2021 17:41

Avustralya merkezli bir kanalda yayın yapan televizyon programında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanılan bir olay yaşandı. Brooke Blurton ve Jamie-Lee Dayz isimli kadınlar, 5 dakika boyunca öpüşerek bu alanda bir rekora imza attı. Programdan sonra sosyal medyada konuyla ilgili binlerce Tweet atıldı.

Avustralya'nın Sidney kentinden yayın yapan bir televizyon kanalında yayınlanan The Bachelorette isimli programda tarihe geçen anlar yaşandı. Brooke Blurton ve Jamie-Lee Dayz adlı iki kadın, canlı yayında 5 dakika boyunca öpüşerek dünyanın en uzun öpüşme rekorunu kırdı.

PROGRAM ÜNLÜ TEPEDE YAPILDI

Guinness Rekorlar Kitabı gözlemcilerinin de hazır bulunduğu program, Sydney Tower Eye Tepesi'nde gerçekleştirildi. Tarihe geçen bu anların sunuculuğunu Osher Günsberg yaptı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Programın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. İzleyiciler tarihi anlarla ilgili çok sayıda Tweet attı. Kimileri kadınların yaptığını "Ahlaka aykırı" bulurken kimileri ise destek mesajı attı. Görüntülerin milyonlarca izlenme aldığı belirtildi.

Guinness Rekorlar Kitabı, Avustralya, Sydney, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar - Son Dakika
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