Avustralya'nın Sidney kentinden yayın yapan bir televizyon kanalında yayınlanan The Bachelorette isimli programda tarihe geçen anlar yaşandı. Brooke Blurton ve Jamie-Lee Dayz adlı iki kadın, canlı yayında 5 dakika boyunca öpüşerek dünyanın en uzun öpüşme rekorunu kırdı.
Guinness Rekorlar Kitabı gözlemcilerinin de hazır bulunduğu program, Sydney Tower Eye Tepesi'nde gerçekleştirildi. Tarihe geçen bu anların sunuculuğunu Osher Günsberg yaptı.
Programın ardından sosyal medya adeta yıkıldı. İzleyiciler tarihi anlarla ilgili çok sayıda Tweet attı. Kimileri kadınların yaptığını "Ahlaka aykırı" bulurken kimileri ise destek mesajı attı. Görüntülerin milyonlarca izlenme aldığı belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Tüm dünya bu kadınları konuşuyor! Canlı yayında en uzun öpüşme rekorunu kırdılar - Son Dakika Dünya