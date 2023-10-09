Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardındaki isim! Herkes ona ''misafir'' diyor - Son Dakika

Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardındaki isim! Herkes ona ''misafir'' diyor

Son Güncelleme: 09.10.2023 12:02

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 2 gün önce İsrail sınırından sızarak büyük bir operasyon başlattı. Tüm dünya bu beklenmedik gelişmenin şokunu yaşarken, herkes operasyonun mimarını merak etti. İşte misafir lakabıyla bilinen Kassam Tugayları'nın başındaki isim Muhammed Deif ve dikkat çeken hayat hikayesi.

7 Ekim sabahı tüm dünya, Hamas'ın onlarca ağır silahlı askerinin İsrail'e sızmasını izledi. Aksa Tufanı operasyonu, İsrail ile birlikte tüm dünyada şok etkisi yaratırken, herkes Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın başındaki ismi merak etti. İşte operasyonun planlayıcısı, "Misafir" kod adlı Muhammed Deif ve bilinmeyenleri.

AKSA TUFANI BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını açıkladı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. İsrail'in birçok noktası yangın yerine dönerken, tüm dünya bu saldırının şoku etkisindeydi. İsrail de bu operasyona karşı saldırı başlatırken, herkes Hamas'ın ilk andan itibaren büyük yankı uyandıran operasyonunun planlayıcısını merak etti.

ONLARCA SUİKASTTAN SAĞ ÇIKTI

Bu isim, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın bulunması zor lideri Muhammed Deif'ten başkası değildi. İsrail'in ölüm listesinin ilk sırasında yer alan Deif, bu zamana kadar onlarca suikasttan sağ çıktı. Öyle ki İsrail Ordu Sözcüsü Hidai Zilberman, 2 sene önceki bir operasyon sonrasında "Operasyon boyunca Muhammed Deif'i öldürmeye çalıştık" demişti.

Tüm dünyayı şok eden Aksa Tufanı operasyonunun mimarı! Herkes ona 'misafir' diyor

HERKES ONA "MİSAFİR" DİYOR

Deif'in 1965'te işgal altındaki Gazze'deki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğduğu biliniyor. Gerçek adı Muhammed Diab İbrahim al-Masri olan Kassam Tugayları lideri, daha sonra da İsrail'in hava saldırılarından kaçmasını da sağlayan göçebe hayat tarzı nedeniyle Arapça'da "misafir" anlamına gelen "deif" ismiyle anılıyor. 1980'lerin sonunda Hamas kurulurken örgüte katılan Deif, 2002'de Hamas'ın kurucularından Salah Şehada'nın öldürülmesinin ardından Hamas'ın askeri kanadının başına geçti. Deif aynı zamanda Gazze'nin altında örümcek ağı gibi yayılan tünelleri tasarlayan kişi olarak biliniyor.

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Son Dakika Dünya Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardındaki isim! Herkes ona ''misafir'' diyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardındaki isim! Herkes ona ''misafir'' diyor - Son Dakika
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