Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi

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İngiltere'nin Güney Doğusu'nda yer alan Milton Keynes'te yaşayan Leah Croucher isimli kız çocuğu, 2019 yılında kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Yaklaşık 2 yıldan fazladır her yerde aranan kız çocuğunun bulunmasına bu sefer, daha öncekilerden çok daha fazla yaklaşıldığı düşünülüyor.

GÖRÜNTÜ GOOGLE'DA KAYDEDİLDİ

Çünkü Google Earth'te kaydedilen görüntü, ekipleri umutlandırdı. Söz konusu görüntüde yüzü belli olmayan kırmızı battaniyeli bir kız yer alıyor. Fotoğrafın bulanık olması nedeniyle anlaşılamayan kızın, gerçekten de 2019 yılında kaybolan Leah Croucher olup olmadığı tartışma konusu yarattı. Yetkililer bu soruya cevap bulmak için yoğun mesai harcıyor.

ŞU ANA KADAR İZİNE RASTLANMADI

Fotoğrafın yetkililere gösterilmesinin ardından Eaton Bray yerlileri ve polis ekipleri, evin çevresinde arama gerçekleştirdi. Her tarafta aranan kızla ilgili şu ana kadar somut bir gelişme yok. Arama çalışmaları devam ediyor. Bölge sakinleri, fotoğraftaki kızın sanki birilerinden kaçıyor gibi olduğunu dile getirdi.

POLİS, BÖLGE HALKINDAN YARDIM İSTEDİ

Polis ekipleri, bölge halkından da kızın bulunması için soruşturmaya yardım etmesini istedi. Yetkililer, kızla ilgili herhangi bir ipucu yakalayan vatandaşların gerek telefonla gerekse de karakola gelerek kendileriyle iletişimde bulunmalarını talep etti.