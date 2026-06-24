Turistik şehirde göçmen terörü! Turist çifti fena oyuna getirdiler - Son Dakika
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Turistik şehirde göçmen terörü! Turist çifti fena oyuna getirdiler

24.06.2026 13:51
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İtalya'nın Napoli kentinde valizleriyle caddede yürüyen turist bir çift, göçmen asıllı iki kapkaççının organize saldırısına uğradı. İlk saldırgan erkek turistin boynundaki altın zinciri koparmaya çalıştı, ancak zincir arbedede yere düştü. Çiftin kargaşa içinde yere baktığı anı fırsat bilen ikinci kapkaççı ise turistin elindeki cep telefonunu kapıp hızla kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Napoli'de valizleriyle birlikte cadde üzerinde yürüyen ve turist oldukları belirtilen bir çift, adeta organize olmuş hırsızlık çetesinin hedefi haline geldi. Rahat tavırlarla çifti gözüne kestiren saldırganlar, arkada bekleyen işbirlikçileriyle koordineli bir şekilde iki aşamalı bir soygun gerçekleştirdi.

İLK ÖNCE ALTIN ZİNCİRİ HEDEF ALDILAR

Görüntülerde, beyaz tişörtlü ilk saldırganın karşı yönden yürüyerek erkek turiste yaklaştığı görülüyor. Turistin yanından geçerken aniden elini uzatan kapkaççı, adamın boynundaki altın zinciri koparmak için sert bir hamle yapıyor. Neye uğradığını şaşıran turist durumu fark edip arkasından hamle yapsa da hırsız hızla uzaklaşıyor. Arbede sırasında kopan altın zincir ise yere düşüyor.

KARGAŞADAN FAYDALANIP TELEFONU KAPTI

İlk saldırının şokunu atlatamayan çift, düşen zinciri aramak ve durumu anlamak için panikle oldukları yerde kalıyor. Tam bu sırada yaşanan kargaşayı fırsat bilen şapkalı ikinci bir hırsız devreye giriyor.

Çiftin eğilip yere baktığı anı kollayan ikinci saldırgan, erkek turistin elindeki cep telefonunu güpegündüz kapıp kaçıyor. Neye uğradığını şaşıran talihsiz adam, telefonunu çalan ikinci hırsızın arkasından koşmaya başlasa da saldırganlar gözden kayboluyor.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Sokak ortasında neye uğradığını şaşıran kadın turist valizlerle tek başına kalırken, olay İtalya'daki turistik bölgelerin güvenlik sorununu bir kez daha tartışmaya açtı. Napoli emniyetinin, çevre dükkanların ve sokak kameralarının kayıtlarını inceleyerek eşkalleri net bir şekilde belli olan göçmen asıllı saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattığı bildirildi.

Hırsızlık, Napoli, Göçmen, İtalya, Napoli, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Turistik şehirde göçmen terörü! Turist çifti fena oyuna getirdiler - Son Dakika

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