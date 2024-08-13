Türk Askerleri En İyi Keskin Nişancı Yarışmasında Birincilik ve İkincilik Kazandı

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NATO müttefiki 19 ülkeden askeri personelin katıldığı En İyi Keskin Nişancı Yarışması'nda Türk askerleri birincilik ve ikincilik kazandı. ABD Avrupa Komutanlığı, kazananları tebrik etti.

Almanya'nın Hohenfels kentinde 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada 19 NATO Müttefik ülkesinden 36 takım, Avrupa'nın en iyi keskin nişancı takımı olmak için yarıştı. Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda ülkelerini temsil eden Türk Özel Kuvvetleri personeli birinci, Kara Kuvvetleri personeli ise ikinci oldu. ABD Avrupa Komutanlığı kazananları tebrik ederek, " Türkiye'den dostlarımızı 2024 Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı ödülünü kazandıkları için tebrik ediyoruz" dedi.