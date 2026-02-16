Türk Deniz Görev Grubu ve NATO Tatbikatları - Son Dakika
Türk Deniz Görev Grubu ve NATO Tatbikatları

Türk Deniz Görev Grubu ve NATO Tatbikatları
16.02.2026 18:19
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Sancaktar ve diğer gemilerin Somali'deki görevlerini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'TCG Sancaktar, TCG Gökova, TCG Bafra ve Almanya'daki tatbikatlara ilişkin açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığının lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali'ye deniz yoluyla sevk edilmesi ve müteakip dönemde TPOA tarafından Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile Somali deniz yetki alanlarında icra edilecek sondaj faaliyetlerine destek verilmesi maksadıyla TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra; Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde görev icra ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın bir diğer paylaşımında ise Almanya'da gerçekleşen 'NATO Steadfast Dart-2026 Tatbikatı'na ilişkin görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Müttefik ülke birlikleriyle tecrübelerimizi paylaşırken iş birliği ve birlikte çalışabilirlik faaliyetlerini pekiştirmeye devam ediyoruz" açıklaması yapıldı.

