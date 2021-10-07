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Türk İHA'ların başarısı Rusya'yı tedirgin etti: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik - Son Dakika

Türk İHA'ların başarısı Rusya'yı tedirgin etti: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik

07.10.2021 10:16

Ukrayna'nın satın aldığı Türk İHA'ları Rusya'nın uykularını kaçırmaya devam ediyor. İHA'ların Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass'ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğunu dile getiren Rus basını, Moskova yönetiminin Bahar Kalkanı Harekatı'nda 23 Suriye tankını, 23 kundağı motorlu silahı ve 5 helikopteri imha eden Türk İHA'larına karşı herhangi bir çözüm üretemediğini yazdı.

Rus medyası, Moskova hükümetinin Ukrayna'nın satın aldığı Türk İHA'larına karşı nasıl önlemler alacağına ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

"RUSYA, İHA'LARA ÇÖZÜM BULAMADI"

Türk İHA'larının Dağlık Karabağ savaşından sonra Donbass'ta da önemli rol üstlenmeye hazır olduğu ifade edildi. Analiz yazısında Rusya'nın İHA'lara karşı herhangi bir çözüm üretemediğinin altı çizildi.

"TÜRK İHA'LARININ BAŞARISI İNKAR EDİLEMEZ"

Türk İHA'larının son yıllarda büyük bir devrim yaptığını belirten analiz yazısında, "İHA'lar konusunda Türkiye birdenbire pazarda ilk beşe girdi. Türkiye'nin muharebe sahasında gösterdiği başarı ise inkar edilemez" ifadeleri kullanıldı:

"Türkler iki gün içinde Bahar Kalkanı Harekatı'nda İdlib yakınlarında 23 Suriye tankını, 23 kundağı motorlu silahı, 5 helikopteri ve bir dizi Pantsir-C1 top-füze sistemini imha etti. Osa uçaksavar füze sistemi, Tor hava savunma sistemi ve Strela-10 sistemleri Türk İHA'larına karşı çaresiz kaldı"

"AKINCI, ABD İHA'SINI GERİDE BIRAKTI"

Akıncı silahsız insansız hava araçlarının (SİHA) MQ-9 Reaper İHA'sına benzediğini belirten Rus medyası, "Akıncı, muharebe sahasında Amerikalı mevkidaşını bile geride bırakıyor" yorumunda bulundu.

İhlas Haber Ajansı, Rusya, Türk, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk İHA'ların başarısı Rusya'yı tedirgin etti: Henüz onlara karşı bir çözüm üretemedik - Son Dakika Dünya


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