Türk Takımları Avrupa Kura Çekimine Çıkıyor

Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil edecek Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in rakipleri İsviçre'nin Nyon kentinde bugün yapılacak kura çekimleriyle belli oluyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin kurası TSİ 13.00'te çekilecek.

Sarı-lacivertliler, bu turda Benfica, Club Brugge, Feyenoord veya Rangers- Panathinaikos eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe bu turu geçerse play-off turuna yükselecek.

Elenmesi halinde ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turu kurası ise TSİ 14.00'te başlayacak.

Beşiktaş, 24 ve 31 Temmuz tarihlerinde ikinci eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i geçmesi halinde bir sonraki turdaki rakibini bu kurayla öğrenecek.

Günün son kurası ise UEFA Avrupa Konferans Ligi için yapılacak.

TSİ 15.00'te başlayacak kura çekiminde, ikinci eleme turunda Bulgar ekibi Cherno More ile karşılaşacak olan Başakşehir'in turu geçmesi durumunda üçüncü eleme turundaki rakibi belli olacak.

Ayrıca, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nden elenmesi halinde Konferans Ligi'nde devam etmesi durumundaki eşleşmesi de bu kura çekiminde belirlenecek.

Takvim nasıl?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025-2026 sezonunda üçüncü eleme turu maçları 5/6 ve 12 Ağustos'ta oynanacak.

Devler liginde Play-Off turu maçları 19-20 ve 26-27 Ağustos'ta oynanacak. Lig aşamasının ilk maçları ise 16–18 Eylül'de oynanacak.

Final ise 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonunda ikinci eleme turu maçları 24-31 Temmuz'da; üçüncü eleme turu maçları 7-14 Ağustos'ta; Play-off turu ise 21-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Ligin grup aşaması ise 24-25 Eylül'de başlayacak.

Turnuvanın finaline ise 20 Mayıs 2026'da İstanbul ev sahipliği yapacak. Final maçı için Beşiktaş Tüpraş Stadyumu kapılarını açacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2024-2025 sezonu 3. Eleme Turu maçları 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak. Takımlar Play-off Turu için 21-28 Ağustos'ta sahaya çıkacak.

Lig aşaması ise 2 Ekim'de başlayacak.

Turnuva finaline ise 27 Mayıs 2026'da Almanya'nın Leipzig kenti ev sahipliği yapacak.