Türk tanker gemisine Ukrayna\'da dron saldırısı

Türk bayraklı MT Orinda isimli LPG tankeri Ukrayna'nın İzmail Limanı'nda dron saldırısına uğradı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

LPG YÜKLÜ TÜRK GEMİSİNE UKRAYNA'DA DRON SALDIRISI

BMG Denizcilik ve Danışmanlık Limited Şirketi'nin altında bulunan MT Orinda adlı gemisine, gece saat 02.00 civarında Ukrayna'nın Izmail Limanı'nda bulunduğu sırada bir dron saldırısı gerçekleşti. Gemide 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LPG) bulunduğu öğrenildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Konu üzerine Denizcilik Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk bayraklı, 16 Türk personeli bulunan ORINDA adlı LPG gemisine Ukrayna İzmail Limanında tahliye sırasında isabet almış ve yangın çıkmıştır. Mürettebat gemiyi emniyetle terk etmiştir. Herhangi bir yaralanma yoktur. Gemide çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir."