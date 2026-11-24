Türk savunma sanayisi tarafından üretilen KİRPİ II zırhlı araçlarının Suriye ordusuna gönderildiği öne sürülen görüntüler ortaya çıktı Paylaşılan görüntülerde, askeri araç taşıyıcılarla Suriye’deki bir yerleşim yerine sevk edilen KİRPİ II’ler dikkat çekti. Araçların yerli TUNA motoruna ve ASELSAN üretimi SARP silah sistemine sahip olduğu belirtilirken, sevkiyatın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KİRPİ II ARAÇLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye’de çekildiği aktarılan görüntülerde, konvoy halinde taşınan KİRPİ II zırhlı araçları yer aldı. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte araçların Suriye Arap Ordusu envanterine dahil edildiği yönünde paylaşımlar yapıldı.

Savunma kaynaklarında yer alan değerlendirmelerde, araçların BMC üretimi KİRPİ II olduğu ifade edilirken, teslimatın kapsamı ve araç adedine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

YERLİ TUNA MOTORU

Görüntülerdeki araçların, BMC Power tarafından geliştirilen yerli TUNA motoruyla donatılmış versiyonlar olduğu kaydedildi. 400 beygir güç üreten TUNA motoru, askeri araçlarda yerli motor kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik projeler arasında öne çıkıyor.

Türkiye, Ocak 2025'te yerli motorla donatılan 90 VURAN ve 10 KİRPİ II olmak üzere toplam 100 zırhlı aracı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma envanterine teslim etmişti.

ASELSAN SARP SİSTEMİ DETAYI

KİRPİ II platformlarında entegre edilebilen sistemlerden biri olan ASELSAN SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, araç içinden kontrol edilebiliyor. Sistem, farklı konfigürasyonlarda 7,62 mm ve 12,7 mm makineli tüfeklerin yanı sıra 40 mm bomba atarlarla kullanılabiliyor.

Suriye'de görüntülendiği belirtilen araçların SARP sistemiyle donatılıp donatılmadığına dair resmi bir teyit ise henüz bulunmuyor.

MAYIN VE PUSU SALDIRILARINA KARŞI KORUMA

BMC tarafından geliştirilen KİRPİ II, mayın ve el yapımı patlayıcı tehditlerine karşı yüksek koruma sağlayan bir personel taşıyıcı olarak biliniyor. Araç, zırhlı yapısı, bağımsız süspansiyon sistemi ve darbeyi sönümleyen koltuklarıyla dikkat çekiyor.