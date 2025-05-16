Türkiye-ABD-Ukrayna Zirvesi Tamamlandı

Türkiye- ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın başkanlığındaki toplantı sona erdi.

Türkiye- ABD- Ukrayna üçlü toplantısı için heyetler Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne bugün saat 10.00'dan sonra giriş yaptı. Saat 10.45 itibariyle de görüşme başladı. Öğleden sonra gerçekleştirilmesi beklenen Türkiye- Rusya- Ukrayna üçlü görüşmesi için Rusya heyeti de sabah saatlerinde Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı.

DÜNYA BASINI DOLMABAHÇE'DE

Dolmabahçe Ofisi'nin çevresi sabah saatlerinden itibaren hem yerli ve yabancı basın mensuplarıyla doldu. Japonya'dan ABD'ye, Arap dünyasından Avrupa'ya birçok uluslararası medya kuruluşu görüşmeleri takip ediyor. Toplantı sona erdi.