Türkiye'nin ardından en fazla sığınmacı orada! Lübnan, Suriyelileri göndermeye başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin ardından en fazla sığınmacı orada! Lübnan, Suriyelileri göndermeye başladı

26.10.2022 14:17

ürkiye'nin ardından en fazla sayıda Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan Lübnan, mültecileri ülkelerine göndermeye başladı. Bu sabah itibarıyla yüzlerce Suriyeli büyük bavulları ve ev eşyaları ile birlikte sınırı geçerek ülkelerine girdi. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını ifade etmişti.

Suriye'de 2011'de patlak veren savaş sonrasında komşu Lübnan'a sığınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine iadesine başlandı. Lübnan hükümetinin başlattığı iade süreci kapsamında yüzlerce Suriyeli bu sabah ülkelerine döndü.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Yaklaşık 700 Suriyeli büyük bavullarla ve ev eşyalarıyla sınırı geçerek ülkelerine giriş yaptı. Lübnan hükümeti, Ulusal Güvenlik Kurumu tarafından koordine edilen iade sürecinin tümüyle gönüllülüğe dayandığını belirtti. Lübnan'ın 2018'de açıkladığı Suriyeli sığınmacıların iade süreci, Covid-19 pandemisi nedeniyle ertelenmişti. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlar ise daha önce bu uygulamanın Suriyelilerin hayatını riske atabileceğini bildirmişti.

Lübnan, Suriyelileri göndermeye başladı! Yüzlerce sığınmacı bavullarıyla sınırı geçerek ülkelerine giriş yaptı

LÜBNAN LİDERİ SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, uluslararası itirazlara rağmen her ay 15 bin Suriyeli sığınmacıyı sınır dışı etme planından geri adım atmayacaklarını söylemişti. Sözcü'de yer alan habere göre Suriyelilerin ülkelerinde sert cezalarla karşı karşıya kalacakları düşüncesinin "temelsiz" olduğunu savunan Lübnan lideri, "Bazı ülkelerin ve kurumların tavrını şüpheyle karşılıyoruz. Amaç, yerlerinden edilmiş Suriyelileri Lübnan'a yerleştirmekse, bunu reddediyoruz. Daha önce de Filistinlilerin ülkemize yerleştirilmesini reddetmiştik" demişti. Avn, yabancı güçlerin Lübnan'ı Suriyeli sığınmacıları entegre etmeye zorlamasını "ülkenin kabul edemeyeceği bir suç" olarak nitelemişti.

TÜRKİYE'NİN ARDINDAN İKİNCİ SIRADALAR

Son dönemde ciddi ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya kalan Lübnan, Suriye savaşının ardından yaklaşık 1 milyondan fazla Suriyeliyi ülkeye kabul etmişti. Türkiye ise 4 milyona yakın Suriyeli sığınmacıyla dünyada en fazla sığınmacı ve mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda.

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ardından en fazla sığınmacı orada! Lübnan, Suriyelileri göndermeye başladı - Son Dakika
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