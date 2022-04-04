Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici - Son Dakika
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Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici

04.04.2022 18:55
Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan görüntülerin "dehşet verici" ve masum sivillerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu açıklamasında bulundu.

Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki Buça kentinden çekilmesinden sonra dünyayı derinden sarsan görüntüler ortaya çıktı.

"DEHŞET VERİCİ"

Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Kiev yakınlarındaki Buça ve İrpin dahil çeşitli bölgelerden basına yansıyan katliam görüntüleri dehşet vericidir." ifadesi yer aldı.

"TÜRKİYE BARIŞ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin dost Ukrayna halkının acısını yürekten paylaştığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız bir soruşturmaya tabi tutularak sorumluların tespit edilmesi temel beklentimizdir. Türkiye, savaşın başladığı ilk günden beri olduğu gibi, insanlık adına utanç verici bu tür sahnelerin son bulması ve bir an önce barışın sağlanması için çalışmaya devam edecektir."

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Türkiye, Twitter, Masum, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden açıklama geldi: Buça ve İrpin'de yaşananlar dehşet verici - Son Dakika


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