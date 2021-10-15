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Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu - Son Dakika

Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu

15.10.2021 08:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde artan saldırıların ardından verdiği Suriye'ye operasyon sinyali dünyada da gündeme oturdu. Türkiye'nin olası bir harekatına destek vermeyecekleri sorulan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, net bir cevap vermezken Suriye konusunda Ankara ile istişareleri sürdürdüklerini ve başta terörle mücadele olmak üzere Suriye'deki çatışmaları sonra erdirmek üzere Türkiye ile ABD'nin birçok ortak menfaatinin bulunduğunu kaydetti.

Günlük basın toplantısında soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, artan YPG/ PKK saldırıları sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınır ötesi operasyon sinyaline ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"NATO müttefikimiz Türkiye'ye yönelik sınır ötesi saldırıları kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik, ateşkes çizgilerini korumanın ve bu sınır ötesi saldırıları durdurmanın önemini vurguladık. Bütün bunlar hakkında çok net olduk. Ayrıca, tüm tarafların Suriye'de istikrarı artırmak için ateşkes çizgisini sürdürmesinin; buna saygı duymasının ve iç savaşa siyasi bir çözüm bulmak için çalışmasının çok önemli olduğunu da belirttik."

ABD, MUHTEMEL BİR TÜRKİYE OPERASYONUNA DESTEK VERECEK Mİ?

Price, Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu belirterek, başta terörle mücadele ve Suriye'deki çatışmaları sonra erdirmek üzere Türkiye ile ABD'nin birçok ortak menfaatinin bulunduğunu kaydetti.

ABD'nin muhtemel bir Türkiye operasyonuna destek verip vermeyeceği sorusuna net bir yanıt vermeyen Price, Suriye konusunda Ankara ile istişareleri sürdürdüklerini söyledi.

ABD, Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu

ABD FİLİSTİN BAŞKONSOLOSLUĞUNU KUDÜS'TE AÇACAK

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın İsrailli mevkidaşı ile önceki gün düzenlediği basın toplantısında Filistin Başkonsolosluğunu açacağını ifade ettiği ancak bunun Kudüs'te açılacağını söylemediğine ilişkin bir soruya yanıt veren Price, "Bakan bunu açıkça belirtti. Mayıs ayında hem Kudüs'te hem Ramallah'ta konuştuğunda çok net bir şekilde ifade etmişti. Kudüs'teki konsolosluğumuzu yeniden açma sürecini ilerletiyoruz" dedi.

Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu

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Son Dakika Dünya Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Türkiye'nin olası bir Suriye harekatına ABD destek verecek mi? Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price konuştu - Son Dakika
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