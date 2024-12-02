Türkiye Pavilyonu COP16 Konferansı\'nda Açıldı

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ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu'nun açılışını yaptı.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi'nin (COP16) Taraflar Konferansı kapsamında kurulan Türkiye Pavilyonu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın projelerinin anlatılacağı Türkiye Pavilyonu'nunda, iklim değişikliği ile mücadele, çölleşme ve kuraklık riskine ilişkin stratejiler tüm dünya ülkeleriyle paylaşılacak.