Türkiye-Portekiz Ekonomi İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
Türkiye-Portekiz Ekonomi İşbirliği Gelişiyor

Türkiye-Portekiz Ekonomi İşbirliği Gelişiyor
09.04.2026 10:11
Bakan Bolat, Lizbon'da Türkiye-Portekiz JETCO toplantısında ticaret hedeflerini açıkladı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Lizbon'da, Türkiye- Portekiz JETCO toplantılarının beşinci oturumu kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, 8 Nisan Çarşamba günü, Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Türkiye-Portekiz JETCO (Ortak Ekonomi ve Ticaret Komitesi) toplantılarının beşinci oturumu için mevkidaşlarımızla bir araya geldik. Toplantıyı başarılı bir şekilde tamamlayarak JETCO Anlaşması'nı imzaladık. Türkiye ile Portekiz, iki NATO üyesi ülke olarak çok verimli ve dostane ilişkilere sahiptir. Ekonomi alanında 3,7 milyar dolarlık yıllık dış ticaret hacmimiz bulunmaktadır ve iki ülke arasında dengeli bir ticaret yapısı söz konusudur. Önümüzdeki iki yıl içinde, yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, iki ülke arasında, karşılıklı yatırımlarda önemli bir artış yaşanmaktadır. İmalattan hizmetler sektörüne, enerjiden bilişime kadar birçok alanda iş birliği imkanlarımız bulunmaktadır. Portekiz, geçen yılın ikinci yarısında; savunma, dışişleri, konut, ulaştırma ve ekonomi olmak üzere dört bakanının Türkiye'ye, Ankara'ya yaptığı ziyaretlerle, Türkiye ile yeni dönemde ekonomik ilişkilerini hızlı bir şekilde geliştirme isteğini ortaya koymuştur. Türkiye olarak biz de başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili ekonomi bakanlıklarımızla birlikte, Ticaret Bakanlığı olarak bu iş birliği konusunda hızlı adımlar atma kararı aldık. Bu çerçevede savunma sanayiinde, Portekiz Deniz Kuvvetleri için iki gemi anlaşması imzalanmış ve gemilerin imalatına başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Portekiz'in gelecek üç yıl içinde toplamda 50 milyar avroluk altyapı yatırım projeleri ve 10 milyar avroluk 123 bin adet toplu konut projeleri için büyük bir yatırım hamlesi başlatmasının önemli bir gelişme olduğunu bildirdi. Bolat, "Bu noktada Portekiz'in, Türkiye'nin son 23 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde altyapı, üstyapı, sanayi, hizmetler ve tarım alanlarında elde ettiği ekonomik başarıyı görerek Türkiye ile iş birliğini ilerletme kararı alması önemli bir mutabakat göstermektedir. Portekiz'de yapılacak bu 60 milyar avroluk yatırımlarda, Türkiye'nin uluslararası alanda 13 bin projeyi başarıyla tamamlamış müteahhitlik ve müşavirlik firmalarının aktif şekilde yer almaları ve projelerin başarıyla tamamlanmaları beklemektedir. Bu kapsamda, ziyaretimiz sırasında Portekiz'de mevkidaşım, JETCO muhatabımız Dışişleri Bakanı Sayın Paulo Rangel ve Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ile çok verimli heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdik. DEİK, Türkiye Müteahhitler Birliği ve Türkiye Müşavirlik Birliği başkanları ile üyelerinin katılımıyla, hem iş forumu hem de müteahhitlik forumu toplantıları düzenlendi. İkili firma görüşmeleri, firma tanıtımları ve soru-cevap oturumlarıyla yaklaşık sekiz buçuk saat süren yoğun programlar ile Portekiz temaslarımızı tamamladık. Biz de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, Portekiz'in Türkiye ile iş birliğini artırma yönündeki bu isteğini karşılıksız bırakmayacağız. Gerek Türkiye–Portekiz ikili ilişkilerinde gerekse Avrupa Birliği nezdinde yakın iş birliğimizi ve ortak çalışmalarımızı hızlandırarak sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Türkiye-Portekiz Ekonomi İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Türkiye-Portekiz Ekonomi İşbirliği Gelişiyor - Son Dakika
