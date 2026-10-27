Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Tahran'da İran ile bölgesel güvenliği görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE
BBC

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Tahran'da İran ile bölgesel güvenliği görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Tahran\'da İran ile bölgesel güvenliği görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer bugün Tahran'da İranlı yetkililerle bölgesel güvenliği görüştü. Türkiye'yi MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın temsil ettiği toplantıda Suudi Dışişleri, amaçlarının gerilimi önlemek ve uzlaşma yolunu açmak olduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer, bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere bugün Tahran'da İranlı yetkililerle biraraya geldi. Toplantı, Ortadoğu'da sekiz aydır süren savaşın ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı tehditlerinin ardından gerçekleşti. Anadolu Ajansına göre dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.Toplantıya Türkiye'yi temsilen MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Diğer katılımcılar arasında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman yer aldı. İran heyetinde ise Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai vardı. AFP haber ajansının aktardığına göre Pezeşkiyan toplantıda, "Önemli ve etkili İslam ülkelerinin temsilcilerinin bu toplantıda bulunmasının, bölgesel birlik ve dayanışmanın daha da pekiştirilmesine katkı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İslam ülkelerine "birlikte hareket etme ve koordineli bir duruş sergileme" çağrısında bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, toplantının İran-ABD görüşmelerindeki başlıca arabulucu olan Asim Munir'in girişimiyle düzenlendiğini söyledi.Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında görüşmelerin amacının gerilimin artmasını önlemek ve bir uzlaşmanın yolunu açmak olduğu kaydedildi. Açıklamada müzakere kanallarını açık tutmanın önemine de vurgu yapıldı. Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Rayed Krimli, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu ziyaret, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf ülkelerin, süregelen krizdeki taraflar arasında gerilimi düşürmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası" ifadesini kullandı.Krimli, ziyaretin amacının "Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk çalışmalarını desteklemek, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etmek" olduğunu ekledi.Görüşmeler, Suudi Arabistan'ın çatışmaya daha yoğun bir şekilde dahil olmasından bu yana İran ile üç ülkeli bloğun tüm üyeleri arasındaki ilk üst düzey temas olacak. Ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uyarınca, üyelerden birine yönelik silahlı bir saldırı, hepsine yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyor.

Sözcü İsmail Bekayi, Katar heyetinin Tahran ziyaretini de doğruladı.Reuters'ın haberine göre, Katarlı arabulucular bölgesel gerilimi düşürme çabası kapsamında Pazar günü Tahran'da İranlı yetkililerle biraraya geldi. Katar, aylardır Tahran ile Washington arasında kilit bir arabuluculuk rolü üstleniyor.Üst düzey bir İranlı yetkili, görüşme sürecinin Pakistan tarafından, Munir'in geçen hafta Tahran'a gerçekleştirdiği ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ziyaret sırasında başlatıldığını belirtti. İran medyasında yer alan haberlere göre, İranlı yetkililer bu ziyaret esnasında kendisine, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar Washington ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını ilettiler.

Kaynak: BBC
Millî İstihbarat TeşkilatıSuudi Arabistanİbrahim KalınPakistanPolitikaTürkiyeTahranDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC

Japonya’dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın Japonya'dan tüm vatandaşlara acil çağrı: Stok yapın
16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu 16 yaşındaki fenomenin kesik başı poşette bulundu
WhatsApp’ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı Tek tek evlerinden aldılar WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti Polis her yerde sapığı arıyor Dünyaca ünlü parkta tecavüz dehşeti! Polis her yerde sapığı arıyor
İstanbul’da şiddetli sağanak 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı İstanbul'da şiddetli sağanak! 2 ilçede yollar göle döndü, baba ile kızı son anda kurtarıldı
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
10:34
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor’dan özür diledi
Okan Buruk derbi sonrası Amedspor'dan özür diledi
10:26
Acılı baba Erdoğan’a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
Acılı baba Erdoğan'a seslendi: Yalvarıyorum, oğlumu kurtarın
10:16
Kavganın faturası ağır olabilir Abdülkerim ve Brown’u bekleyen büyük tehlike
Kavganın faturası ağır olabilir! Abdülkerim ve Brown'u bekleyen büyük tehlike
10:08
Dev yasa dışı bahis operasyonu 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
Dev yasa dışı bahis operasyonu! 23 şirkete kayyum atandı, 150 kişi gözaltında
09:05
İsrail’de kader günü 7,3 milyon seçmen sandık başında
İsrail'de kader günü! 7,3 milyon seçmen sandık başında
08:55
Antalya’da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Antalya'da 4 can alan hortumun dehşete düşüren görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 10:57:13. #.0.3#
SON DAKİKA: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Tahran'da İran ile bölgesel güvenliği görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei