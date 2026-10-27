Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan Tahran\'da İran ile bölgesel güvenliği görüştü

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'dan üst düzey yetkililer, bölgesel güvenlik konularını görüşmek üzere bugün Tahran'da İranlı yetkililerle biraraya geldi. Toplantı, Ortadoğu'da sekiz aydır süren savaşın ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırı tehditlerinin ardından gerçekleşti. Anadolu Ajansına göre dörtlü toplantıda bölgesel güvenlik, İsrail'in bölgedeki faaliyetleri ile Filistin ve Lübnan'daki gelişmeler ele alındı.Toplantıya Türkiye'yi temsilen MİT Başkanı İbrahim Kalın katıldı. Diğer katılımcılar arasında, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ve Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman yer aldı. İran heyetinde ise Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai vardı. AFP haber ajansının aktardığına göre Pezeşkiyan toplantıda, "Önemli ve etkili İslam ülkelerinin temsilcilerinin bu toplantıda bulunmasının, bölgesel birlik ve dayanışmanın daha da pekiştirilmesine katkı sağlayacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Pezeşkiyan, İslam ülkelerine "birlikte hareket etme ve koordineli bir duruş sergileme" çağrısında bulundu.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, toplantının İran-ABD görüşmelerindeki başlıca arabulucu olan Asim Munir'in girişimiyle düzenlendiğini söyledi.Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında görüşmelerin amacının gerilimin artmasını önlemek ve bir uzlaşmanın yolunu açmak olduğu kaydedildi. Açıklamada müzakere kanallarını açık tutmanın önemine de vurgu yapıldı. Suudi Arabistan Kamu Diplomasisinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Dr. Rayed Krimli, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu ziyaret, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na taraf ülkelerin, süregelen krizdeki taraflar arasında gerilimi düşürmeye yönelik devam eden çabalarının bir parçası" ifadesini kullandı.Krimli, ziyaretin amacının "Katar ve Pakistan tarafından yürütülen arabuluculuk çalışmalarını desteklemek, diyaloğu ve diplomatik çözümleri teşvik etmek" olduğunu ekledi.Görüşmeler, Suudi Arabistan'ın çatışmaya daha yoğun bir şekilde dahil olmasından bu yana İran ile üç ülkeli bloğun tüm üyeleri arasındaki ilk üst düzey temas olacak. Ağustos ayında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması uyarınca, üyelerden birine yönelik silahlı bir saldırı, hepsine yapılmış bir saldırı olarak kabul ediliyor.

Sözcü İsmail Bekayi, Katar heyetinin Tahran ziyaretini de doğruladı.Reuters'ın haberine göre, Katarlı arabulucular bölgesel gerilimi düşürme çabası kapsamında Pazar günü Tahran'da İranlı yetkililerle biraraya geldi. Katar, aylardır Tahran ile Washington arasında kilit bir arabuluculuk rolü üstleniyor.Üst düzey bir İranlı yetkili, görüşme sürecinin Pakistan tarafından, Munir'in geçen hafta Tahran'a gerçekleştirdiği ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ziyaret sırasında başlatıldığını belirtti. İran medyasında yer alan haberlere göre, İranlı yetkililer bu ziyaret esnasında kendisine, Tahran'ın talepleri karşılanana kadar Washington ile herhangi bir görüşme yapılmayacağını ilettiler.