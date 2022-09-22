Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-16 açıklaması: Türkiye'nin satın alacağını umuyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-16 açıklaması: Türkiye'nin satın alacağını umuyorum

22.09.2022 09:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta, ABD'den F-16 satışıyla ilgili yaptığı görüşmelere katılan ABD'li Senatör Lindsey Graham, son duruma ilişkin olarak yaptığı açıklamada başvuru ile ilgili bazı teknik sorunlar olduğunu, Biden yönetiminin de satışı desteklediğini belirterek "Türkiye'nin F-16'ları alacağını umuyorum" dedi.

Türkiye ve ABD arasında F-16'ların satışı hakkında bilinmezlik devam ediyor. İki ülke bu konuda yoğun diplomasi yürütüyor. Son olarak BM Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li senatörler ile yaptığı görüşme sonrasında savaş uçaklarının satışı konusunda olumlu bir hava olduğunu söyledi.

Gazeteci Razi Canikligil de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'a Türkiye'ye F-16 satışını sordu. Senatör Graham, sadece başvuru ile ilgili teknik bazı veri sorunlar olduğunu, hem Demokrat Partili Biden yönetimi hem de kendisinin satışı desteklediğini belirterek "Türkiye'nin F-16'ları alacağını umuyorum" ifadelerini kullandı. Böylece ABD'de, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin Türkiye'ye F-16 satışını desteklediği öğrenildi.

ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye F-16 verilecek mi sorusuna yanıt: Biden ve ben satışı destekliyoruz
Graham - Cumhurbaşkanı Erdoğan

SAVAŞ UÇAKLARI KONUSUNDA NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi Türkiye'nin Rusya'dan S-300 almasını gerekçe göstererek Türkiye'yi F-35 programından çıkarmıştı. Daha sonra ise Türkiye'nin parasını ödediği F-35'leri vermemişti. Türkiye'de ABD yönetimine yeni bir teklif yaparak F-16 almak istediğini belirtmişti. Türkiye, Ekim 2021'de F-16'ların en son ve en ileri modeli olan Block 70/72'lerden 40 adet talep etmişti ve bunun yanı sıra var olan jetleri için piyasa değeri yaklaşık 6 milyar doları bulan 80 adet yenileme kiti istemişti.

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ABD'li Senatör Graham'dan F-16 açıklaması: Türkiye'nin satın alacağını umuyorum - Son Dakika


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