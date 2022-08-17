İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması

17.08.2022 15:18
İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" açıklamasını yaptı.

Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" açıklamasını yaptı.

Herzog sosyal medya mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek "Türkiye ile tam diplomatik ilişkilerin yenilenmesini takdir ediyorum- geçen yıl öncülük ettiğimiz, İsrail ile Türk halkları arasındaki daha fazla ekonomik ilişkileri, karşılıklı turizmi ve dostluğu teşvik edecek önemli bir gelişme" dedi.

Herzog bir diğer mesajında ise Ortadoğu'da iyi komşuluk ilişkilerinin herkes için önemli olduğunu vurgulayarak Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar gibi tüm inanç mensuplarının barış içinde yaşayabileceğini belirtti.İsrail Başbakanı Yair Lapid ise "İsrail ve Türkiye, geri dönen büyükelçiler de dahil olmak üzere, milletlerimiz arasındaki tam diplomatik bağları yeniden kurma kararı aldı. Bu, sadece ikili ilişkilerimizi derinleştirmeye değil, bölgesel istikrarı güçlendirmeye de katkıda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada 'Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları... İsrail Başbakanı Yair Lapid, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesine ilişkin yaptığı açıklamada 'Bölgesel istikrar ve İsrail ve Türk halkları...
Kaynak: DHA

Türkiye, Herzog, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 "Başörtülü psikiyatrist olmaz" demişti! Prof. Dr. Üstün Dökmen'e bir tepki de Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan geldi
14:37 "Adam kazandı" eleştirilerine Muharrem İnce'den cevap: Hadi oradan!
14:31 Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu
14:34 ABD'yi kızdıracak hamle! Çin, Rusya'ya asker gönderiyor
14:27 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: Türkiye, İsrail'e büyükelçi atama kararı aldı
14:23 Basketbol efsanesi Micheal Jordan'ın her 5 saatte kazandırdığı para dudak uçuklattı
14:21 Ünlü sanatçı Muazzez Ersoy'un mayolu pozları beğeni topladı
13:41 İkinci bebeğine hamile olan Fahriye Evcen, bikinili pozlarını paylaştı
13:35 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak: Benzine indirim, motorine zam geliyor
13:32 Şarkıcı Demet Akalın, isim vermeden arkadaşına tepki gösterdi: Huylu huyundan vazgeçmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 15:20:27. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Cumhurbaşkanından 'karşılıklı büyükelçi atama' açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement