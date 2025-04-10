Türkiye ve İsrail, Suriye için Azerbaycan'da Toplandılar - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Türkiye ve İsrail, Suriye için Azerbaycan'da Toplandılar

Türkiye ve İsrail, Suriye için Azerbaycan\'da Toplandılar

Türkiye ve İsrail, Suriye'deki gerginliği önlemek amacıyla Azerbaycan'da bir araya geldi.

10.04.2025 14:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye ve İsrailli yetkililer, Suriye'de yaşanan gelişmeler üzerinden artan gerginliği giderme çabaları kapsamında Azerbaycan'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları 10 Nisan Perşembe günü yaptıkları açıklamada, Türkiye ve İsrail'in, Suriye'de "çatışmasızlık mekanizması" kurulmasını görüşmek üzere ilk teknik toplantılarını Azerbaycan'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaynaklar, 9 Nisan Çarşamba günü yapılan görüşmelerin iki ülkenin bölgede olası çatışmaları veya yanlış anlamaları önlemek için bir kanal kurma çabalarının başlangıcı olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 9 Nisan'da verdiği bir televizyon röportajında "İsrail ile çatışmasızlık mekanizması" kurulması gerektiğini söylemişti.

Benzer mekanizmaların Rusya ve ABD ile de kurulduğuna işaret eden Fidan, İsrail ve Türkiye arasında "bunu temin edici teknik yüzeyde temasların olması normal" demişti.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, 2 Nisan'da Suriye'nin Şam, Hama ve Humus şehirlerinde bazı askeri ve altyapı tesislerini vurmuştu.

Bu tesisler arasında Humus vilayetindeki T4 askeri üssünün de yer aldığı açıklandı.

İsrail basınına konuşan yetkililer, askeri tesislerden birine yapılan saldırının Türkiye'ye "mesaj" olduğunu söylemişti.

Türk Savunma Bakanlığı kaynakları, Şam ile askeri işbirliği konusunda görüşmelerin yapıldığını doğrularken, askeri üs kurulmasına ilişkin iddialarla ilgili resmi açıklama yapmadı ve basında çıkan bu tür iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

bir televizyon programında "Bizim deklare ettiğimiz üs bölgemiz yok. Suriye'ye biraz saygılı olmamız gerekiyor. Onların da değerlendirmeleri, duruşları önemli" dedi.

'Herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok'

Fidan, ayrıca İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yanıt vererek "Bize saldırmayan hiçbir ülkeye saldırmayız" dedi.

Netanyahu, Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump ile görüşmesinde, "Türkiye'nin Suriye'yi İsrail'e saldırı üssü olarak kullanmasını istemediklerini" söylemişti.

Netanyahu, 7 Nisan'daki görüşmede "çatışmayı engellemek" için Trump ile neler yapılabileceğinin konuşulduğunu da kaydetti.

"Suriye'de sadece İsrail değil herhangi bir ülkeyle çatışma niyetimiz yok" diyen Fidan, Suriye'nin Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit edecek bir operasyona maruz kalmasına seyirci olmayacaklarını söyledi.

MSB'den açıklama: 'İsrail'in saldırıları bir an önce sonlandırılmalı'

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Nisan'daki basın bilgilendirme toplantısında, İsrail'e Suriye'ye yönelik saldırılarını durdurması çağrısı yaptı.

Bakanlık açıklamasında, "Kendisine yönelen bir tehdit veya saldırı bulunmadığı hâlde yersiz ve temelsiz gerekçelerle Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne zarar vermeye, güvenlik ve istikrarını bozmaya yönelik provokasyon amaçlı saldırılarını sürdüren İsrail'in bu saldırıları bir an önce sonlandırılmalıdır" denildi.

İsrail'i "Suriye'nin istikrar ile güvenliğine katkı sağlamaya" davet eden açıklamada, "Bölge güvenliğinin tesisi için; İsrail'in yayılmacı ve işgalci tavrından vazgeçmesi" çağrısına yer verildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: BBC

Dış Politika, Hakan Fidan, Azerbaycan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Türkiye, Suriye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve İsrail, Suriye için Azerbaycan'da Toplandılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı

14:38 Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler Polis memurunu eşinin gözü önünde böyle dövdüler
14:09 Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs’a ertelendi Ahmet Minguzzi davası 8 Mayıs'a ertelendi
14:04 Türkiye’nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi Türkiye'nin dev tavuk firmasına ait üründe ölümcül bakteri tespit edildi
13:54 Avrupa Birliği’nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı Avrupa Birliği'nden ABD kararı: Gümrük vergileri 90 gün askıya alındı
13:13 13 yıl sonra bir ilk Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe’de bir araya geldi 13 yıl sonra bir ilk! Erdoğan ile DEM Parti heyeti Beştepe'de bir araya geldi
21:05 Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı Rapçi Massaka, yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklandı
21:05 Kulüp tarihinde bir ilk Ziraat Bankkart, CEV Kupası’nda şampiyon oldu Kulüp tarihinde bir ilk! Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon oldu
21:04 ABD’den doğrudan görüşmeler öncesinde İran’ın nükleer programına yaptırım ABD'den doğrudan görüşmeler öncesinde İran'ın nükleer programına yaptırım
20:38 ABD, vergileri 90 gün askıya aldı ABD, vergileri 90 gün askıya aldı
20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:28 Sakarya’da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı Sakarya'da 5 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin soruşturmada 3 kişi daha tutuklandı
20:24 Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat’tan ilk açıklama Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Mahir Polat'tan ilk açıklama
20:22 Bahçeli’nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu Bahçeli'nin sağlık durumuyla alay ettikten sonra tutuklanan astrolog Hilal Saraç, tahliye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 15:24:24. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye ve İsrail, Suriye için Azerbaycan'da Toplandılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement