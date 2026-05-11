Türkiye ve Moğolistan arasında ticaret protokolü imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Moğolistan arasında ticaret protokolü imzalandı

Türkiye ve Moğolistan arasında ticaret protokolü imzalandı
11.05.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Moğolistan'da ticaretin 500 milyon dolara çıkarılması hedefiyle protokol imzaladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, Moğolistan'da Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi 10'uncu Dönem Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut eş başkanlıklarında Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi (KETK) 10'uncu Dönem Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının ardından Türkiye adına İçişleri Bakanı Çiftçi ve Moğolistan adına ise Moğolistan Savunma Bakanı Batlut tarafından ticaret ile yatırım ilişkileri, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmeler, gümrük, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım, hafif sanayi, helal akreditasyonu, eğitim, bilim, teknoloji, kültür, turizm, gençlik, spor ve sağlık alanlarında iş birliğine ilişkin protokol imzalandı.

Toplantı kapsamında iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere; müteahhitlik, ulaştırma, lojistik, enerji, madencilik, tarım ile hayvancılık, hafif sanayi, helal ekonomi, sağlık, eğitim, afet yönetimi, kültür, turizm, KOBİ'ler, kurumsal kapasite gelişimi ve savunma sanayii gibi birçok alanda iş birliğini daha ileri taşıyacak başlıklar değerlendirildi.

HEDEF, TİCARET HACMİNİ 500 MİLYON DOLAR SEVİYESİNE ÇIKARMAK

İmzalanan 10'uncu Dönem KETK Protokolü kapsamında; Türkiye ile Moğolistan arasında 2025 yılında gerçekleşen 104,7 milyon dolar seviyesindeki ikili ticaret hacminin yakın gelecekte 500 milyon dolar seviyesine çıkartmak için adımlar atılması kararlaştırıldı.

Türk firmalarının Moğolistan'da inşaat, altyapı, enerji, gıda, tekstil, turizm, sivil havacılık ve diğer hizmet sektörleri gibi çeşitli alanlarda yürüttüğü faaliyetlerden duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda; bu yatırımların çeşitlendirilmesi, Türk özel sektörünün Moğolistan'daki fırsatlar hakkında daha fazla bilgilendirilmesi ve yatırım ortamına ilişkin temasların artırılması konusu görüşüldü.

Moğolistan'ın 'Yeni Karakurum Şehri' vizyonu başta olmak üzere stratejik kalkınma projelerinde Türk firmalarının yer alma arzusunun vurgulandığı 10'uncu Dönem KETK Toplantısının ardından Bakan Çiftçi; imzalanan protokolün, stratejik ortaklığın ekonomik ve ticari boyutunu daha da güçlendireceğine ve iki ülke arasındaki ilişkilere somut, ölçülebilir ve sürdürülebilir katkılar sağlayacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Savunma, Kültür, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye ve Moğolistan arasında ticaret protokolü imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı Piyasalarda barış umudu: Altın yükseldi, petrol çakıldı
Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar Eş adaylarını bulabilmek için 1,5 kilometrelik sokakta gün boyu volta attılar
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Trump’tan, İran’ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık Trump'tan, İran'ın ABD teklifine verdiği yanıtın ardından ilk açıklama: Hedeflerimizi henüz tamamlamadık
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
İnanılmaz anlar Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi İnanılmaz anlar! Karşıyaka son saniye basketiyle ligde kaldı, taraftar parkeye indi
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde’ye Türk kültürünü tanıttı Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'ye Türk kültürünü tanıttı
İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar İki sevgili terör estirdi: Taksiciyi rehin alıp, polisle çatıştılar

15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
15:23
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
Aziz Yıldırım 500 imzayı 24 saatte topladı
15:17
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
Adana bildiğiniz gibi: Termometreler 35 dereceyi gördü
15:06
Macron çileden çıktı, Kenya’da protokolü bozup sahneye atladı
Macron çileden çıktı, Kenya'da protokolü bozup sahneye atladı
14:37
Çuvalla para ayırdılar Arsenal’den Barış Alper bombası
Çuvalla para ayırdılar! Arsenal'den Barış Alper bombası
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
14:18
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
Burcu Köksal, e-devlet üzerinden CHP üyeliğini sildi
14:00
Bu kentte güneş saat 02.57’de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Bu kentte güneş saat 02.57'de doğdu, 84 gün boyunca hiç batmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 15:33:19. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Moğolistan arasında ticaret protokolü imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.