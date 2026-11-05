Türkiye, vize muafiyeti için AB ile kişisel veri korumada ilk teknik görüşmeyi yaptı

Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) öncelikli beklentilerinden biri, Türk vatandaşlarına Schengen Bölgesi'nde vize muafiyeti. AB, bu konuda adım atması gerekenin Türkiye olduğu görüşünde. Brüksel'in Ankara'dan bir talebi var daha var: Vize politikasının değiştirilmesi. Bu talebin nedeni, Türkiye'nin vize politikasının AB'ninkiyle, özellikle de vatandaşlarının birlik üyelerine girmek için vize alması gereken ülkelerin listesiyle uyumlu olmaması.Birliğe aday ülkelerin vize politikalarını AB'nin uygulamasıyla uyumlu hale getirmeleri genel kural niteliğinde.Üyelik yolunda sona yaklaşan Karadağ'ın daha önce vize uygulamadığı Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarına 1 Kasım'dan itibaren vize uygulamaya başlaması, bu kural gereği atılan bir adımdı.AB, Türkiye'nin vize politikasını kendisininkiyle uyumlu hale getirmesi için üç adım atmasını istiyor: AB Konseyi verilerine göre birliğin belli şartlara bağlı olarak vize muafiyeti uyguladığı ülke sayısı 60.Bu ülkelerin yanı sıra Çin'in iki özel idari bölgesi (Hong Kong ve Makao) ile en az bir AB üye devleti tarafından devlet olarak tanınmayan iki bölgesel yönetim birimi (Tayvan ve Kosova) de bu uygulama kapsamında.Türkiye'nin, kalış süreleri farklılaşmakla birlikte vize uygulamadığı ülke sayısı 97.Brüksel açısından ana sorunlardan biri bu ülkeler arasında AB'nin vize uyguladığı ülkelerin olması.AB, vize politikasına uyum talebini Türkiye'ye hemen her yıl ülke raporu bağlamında ve konuyla ilgili temaslarda iletiyor.AB'yle üyelik müzakereleri 2018'den bu yana fiili olarak durmuş olan Türkiye ise şu aşamada bu talepleri karşılamaya niyetli olduğuna yönelik sinyal vermiyor.Muafiyet için ilk temas olumluAB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun 4 Kasım'da yayımladığı son 'nda, Türk vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması için tamamlanması gereken altı kriterin yerine getirilmediği bir kez daha vurgulandı.Vize muafiyeti alabilmek için Ağustos ayında bakanlıklar arasında çalışma başlatan Türkiye, ilk somut adımı kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta atmıştı.Avrupa Komisyonu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal çerçevenin yeterli olmadığı görüşünde.Türkiye, vize muafiyeti için gerekli son altı kriterden biri olan bu mevzuata ilişkin yeni yazım çalışması yaptı.Çalışmaların ardından geçen ay sonunda Avrupa Komisyonu'yla ilk teknik görüşme gerçekleştirildi.Gerek Türk tarafı gerekse AB kanadı teknik nitelikli ilk toplantının olumlu geçtiği görüşünde.Toplantıya ilişkin BBC Türkçe'ye değerlendirme yapan bir AB yetkilisi, "Uzun bir hareketsizlik dönemi sonrasında bu adımın atılması önemliydi. İyi bir başlangıç oldu diyebiliriz ama daha yapılması gereken çok şey var" dedi.Bu ilk toplantıyı yine teknik nitelikli toplantıların izlemesi öngörülüyor.Teknik düzeyden daha üst seviyeye ne zaman geçileceği ise çalışmaların hızına ve AB'yi tatmin etme oranına bağlı olacak.Türkiye hangi kriterleri yerine getirmedi?AB ile Türkiye arasında Vize Serbestisi Diyaloğu 16 Aralık 2013'te başlatıldı.Türkiye, sürece başlanmasıyla birlikte ilk üç yılda 72 kriterin 65'ini karşıladı.2018'de bir kriter daha karşılanınca tamamlanmayan kriter sayısı altıya düştü.O tarihten bu yana, "Geri kalan kriterleri karşılama konusunda çalışmalar sürüyor" söylemi öne çıksa da somut ve AB'nin beklentilerini karşılayacak düzeyde adım atılmamıştı.Türkiye, kendisinin de onay verdiği 72 kriterden altısını aradan 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirmedi.Bu kriterler;