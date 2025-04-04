Türkiye\'ye mesaj vermek için Suriye\'ye saldıran İsrail\'e Bakan Fidan\'dan yanıt

İsrail'in dün akşam Suriye'nin farklı noktalarına gerçekleştirdiği hava saldırılarında siviller hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, saldırıları kınarken, "İsrail güçleri, uluslararası hukuku ve Suriye'nin egemenliğini açıkça ihlal ederek ülke genelinde 5 noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı, Hama Askeri Havaalanı'nın neredeyse tamamen yıkılmasına, onlarca sivilin ve askeri personelin yaralanmasına yol açtı. Bu askeri gerilim, Suriye'yi istikrarsızlaştırmak ve Suriye halkının acılarını daha da ağırlaştırmak için kasıtlı bir girişimdir." ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin 14 yıllık iç savaştan sonra yeniden inşa çabası içinde olduğu bir dönemde tekrarlanan bu saldırıların, İsrail'in ülke içinde şiddeti normalleştirme ve toparlanma çabalarını baltalama yönündeki açık stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, uluslararası toplumu kararlı bir duruş sergilemeye ve İsrail'in saldırganlığını durdurması, uluslararası hukuka saygı göstermesi ve 1974 Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi yönünde baskı yapmaya çağırmaktadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler ve ilgili tüm uluslararası kuruluşları bu gerilimi durdurmak ve daha fazla ihlali önlemek için derhal harekete geçmeye çağırıyoruz." denildi.

DERA'DA 9 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırılarına Dera Valiliği'nden de açıklama geldi. Açıklamada, "İsrail işgalcilerinin dün gece Dera'nın batısındaki Nava kenti ile Tasil kasabası arasında yer alan Cubeyliye Barajı civarındaki ormana yönelik saldırısı sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL SALDIRILARI ÜSTLENDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, ordunun Suriye'nin Hama, Humus, Şam ve civarındaki askeri altyapı tesislerini vurduğu ve ülkenin güneyindeki Dera'ya bağlı Tasil bölgesinde operasyon düzenlediği aktarıldı. Bazı silahlı şahısların Tasil'deki İsrail birliklerine ateş açtığı, birliklerin ateşe karşılık verdiği, "karadan ve havadan" birkaç silahlı kişiyi "etkisiz hale getirdiği" öne sürüldü. Suriye'nin güneyindeki silah varlığının İsrail için tehdit oluşturduğu iddia edildi.

"MESAJIMIZ TÜRKİYE'YEDİR"

Saldırılar sonrası The Jerusalem Post'a konuşan İsrailli üst düzey yetkili, bu saldırıların esas amacının " Türkiye'ye mesaj vermek" olduğunu söyledi.

Yetkili, "Suriye'de askeri üs kurmayın ve İsrail'in ülke semalarındaki faaliyetlerine müdahale etmeyin." mesajının verildiğini kaydetti.

"T4 ÜSSÜ TÜRKİYE'YE VERİLECEK" İDDİASI

İsrail geçtiğimiz günlerde, Suriye'deki T4 hava üssüne saldırı düzenlemişti. Bu saldırıdan önce, Suriye'deki yeni yönetimin bu üssün kullanımını Türkiye'ye vereceği iddia edilmişti. Ankara'nın bu üsse jetler, hava savunma sistemleri ve İHA'lar konuşlandıracağı öne sürülmüştü. Bu iddialar hakkında ne Suriye ne de Türkiye tarafından bir yalanlama ya da doğrulama yapılmamıştı.

TÜRKİYE'DEN YANIT

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi. Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti. İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, "Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir" dedi.