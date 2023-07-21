Türkiye, Yunanistan'a yangın söndürme uçakları ve helikopteri gönderecek

İletişim Başkanlığı, " Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek" açıklamasında bulundu.

2 UÇAK, 1 HELİKOPTER GÖNDERİLECEK

Yunanistan'ı saran yangınlarla mücadele günlerdir sürüyor. Başkent Atina bölgesindeki yangınlar, yeniden alevlendi. İskeçe ve Selanik'te de yeni yangınlar başlarken Rodos ve Lakonya'da alevler daha geniş alana yayıldı. Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 yangın söndürme helikopteri gönderecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri gönderecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı 2 adet yangın söndürme uçağı ve 1 adet yangın söndürme helikopteri uçuş ekipleriyle birlikte Yunanistan'a gönderilecek. Etkili manevra kabiliyetlerine sahip amfibik uçaklar ile yerli ve milli imkanlarla üretilen yangın söndürme helikopteri, Yunanistan'daki orman yangınlarına müdahalede komşu ülkede kullanılacak" ifadeleri kullanıldı.