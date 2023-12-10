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Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi - Son Dakika
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Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

Türkmenistan'da yaşayan bir adam aynı anda 4 kadınla evlendi. Düğün salonuna hareketli bir müzikle giren damadı, evleneceği 4 eşi de takip ederken olay düğünün görüntüleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

10.12.2023 - 09:51,  Güncelleme: 10:03
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Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Aynı anda dört kadınla evlenen damat sosyal medyada gündem oldu.

Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

SALONA GİRİŞLERİ BİLE BİR OLAY

Düğün salonuna hareketli bir müzikle önden giren damadı, evleneceği dört eşi de arkasından takip etti.

Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

NİKAH MEMURU TEK TEK MİKROFON UZATTI

Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.

Türkmenistan\'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi
YORUMLAR (6)
  • Ozgur Ozgur: Benide oraya yollayin Yanıtla 0 0
  • Depiero Hotel: lan dogru haber yapın türkmenistan degil bu Özbekistan bu Yanıtla 3 1
  • yıldırım cenk: Alan razı veren razı başarmış ikna etmiş. Kıskanmayalım Yanıtla 18 5
  • Uğur RİZE: Eşittir 8 delik adam yaşadı :)) Yanıtla 18 23
  • Necati Kaya: Sendede iki delik var ,ama biri farklı yerde. 8 2
  • Necati Kaya: Sapıklık dünyaya hakim oluyor. Yanıtla 23 14

Türkmenistan, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkmenistan'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi - Son Dakika
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