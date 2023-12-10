Türkmenistan\'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Aynı anda dört kadınla evlenen damat sosyal medyada gündem oldu.

SALONA GİRİŞLERİ BİLE BİR OLAY

Düğün salonuna hareketli bir müzikle önden giren damadı, evleneceği dört eşi de arkasından takip etti.

NİKAH MEMURU TEK TEK MİKROFON UZATTI

Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.