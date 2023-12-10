Türkmenistan\'da olay düğün! 4 kadınla aynı anda evlendi

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Zara'nın yeni koleksiyonu infial yarattı! Fotoğraftaki cansız bedenler Filistin'e gönderme olarak yorumlandı•
Türkmenistan'da gerçekleşen olay izleyenleri hayrete düşürdü. Aynı anda dört kadınla evlenen damat sosyal medyada gündem oldu.
Düğün salonuna hareketli bir müzikle önden giren damadı, evleneceği dört eşi de arkasından takip etti.
Eğlencelerden sonra nikahlarını kıymak için gelen nikah memuru gelinlere tek tek mikrofon uzatarak nikahlarını kıydı.
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